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Bandırma'da kargo gemisi yan yattı

Yaralılar var...

14 Mayıs 2017 20:33

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'ndeki Çelebi Limanı'nda, Ali Ağa adlı genel kargo gemisi, yükleme yapıldığı sırada yan yattı

İzmir Aliağa Limanı'ndan, Bandırma Çelebi Limanı'na boş konteyner almaya gelen 70 metre uzunluğunda 13 metre genişliğinde 1998 grostonluk 'Ali Ağa' isimli genel kargo gemisi, iddiaya göre hatalı yükleme yapıldığı için yan yattı.

DHA'nın haberine göre; Liman işletmesinin müdahale ettiği geminin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Büyük bölümü suyun altında kalan gemide ilk belirlemelere göre yaralanan oldu.

 

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