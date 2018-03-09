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Bandırma'da kadınlar 8 Mart'ı kutladı

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenlendi

09 Mart 2018 01:28

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenlendi.
Bandırma Emekçi Kadın Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 400 kişinin yanı sıra \'3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne\' sloganıyla Çanakkale’den yola çıkan; Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz de katıldı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’da kadınlara destek vermek için alanda yerini aldı. Cumhuriyet Meydanı’na yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan İDO iskelesi önünde toplanarak yürüyüşe geçen kadınlar ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra \'Çocuk geline hayır\', \'Sınıfsal sömürüye hayır\', \'Çocuk istismarına sesiz kalma\', \'Kadına şiddete dur de\', \'Tecavüze hayır\' pankartları taşıyarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.
Çanakkale’den Ankara\'ya kadın haklarına dikkat çekmek için yürüyen Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz de Bandırma\'daki programa katıldı. Miting alanında konuşma yapan Dilek Taş, Bandırmalı kadınlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Taş, eyleme başlama süreçlerini anlatarak, “Son günlerde sistematik şekilde artan çocuklara, kadınlara yönelik istismar, kadın cinayetleri, hayvanlara karşı tecavüze varan uygulamalar… Bir yozlaşma içine girdik hepimiz. Bunu gördük ve köşemizde oturmamız mümkün değildi. Bizim her şeyimiz artık sanallaştı. Her şeyin sosyal medya üzerinden hallettiğimizi sanıyoruz. Bizim vicdanlarımız çocuklarımıza tecavüz edilmesine, çocuklarımızın geleceğine el uzatılmasına gönlümüz razı olmadı, vicdanlarımız susmadı. TBMM’ye sunmak üzere 10 talebimiz var ve yol boyunca topladığımız imzaları TBMM’ye sunacağız” dedi.
Emekçi Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Muazzez Palta, kadın cinayeti, cinsel istismar suçları ile ilgili istatistikî bilgiler verdi. Palta “Artık kadınların durumumuzu ve taleplerimizi görünür kılmak için iş yerlerinde, alanlarda mücadelemizi ortaya koymalıyız” diye konuştu. Basın açıklaması ve konuşmaların ardında meydandaki etkinlik alaylar ile son buldu.

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