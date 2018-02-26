Bandırma'da fırtına deniz ulaşımını vurdu

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- MARMARA bölgesini dünden beri etkileyen poyraz fırtınası nedeniyle bugün Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Bandırma\'daki olumsuz hava şartları balığa çıkacak tekneleri de etkiledi. Çok sayıda balıkçı teknesi liman içinde fırtınanın dinmesini bekliyor. Büyük tonajlı 7 yük gemisi de liman dışında demir attı. 54 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde 629 grostonluk ‘Sazan’ adlı Türk bandıralı kuru yük gemisi dev dalgalar nedeniyle güçlükle limana girebildi. Gemi daha sonra bir römorkör yardımıyla rıhtıma yanaştırıldı. Fırtına nedeniyle martıların da sürüler halinde kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda toplandığı görüldü.



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