Bandırma'da çöplüğünde 3 yılda 14'ncü kez çıkan yangın kontrol altına alındı

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma İlçesi çöp depolama alanında dün çıkan yangın sabaha kadar sürdü. Kontrol altına alınan yangının söndürülmesi çalışmaları devam ederken çöp sahasında son 3 yıl içersinde 14\'ncü kez yangının çıktığı açıklandı. Bu çöplüğün Bandırma’ya yakışmadığını belirten Belediye Başkanı Dursun Mirza, “Çözüm buranın kapatılması, rehabilite edilmesi ve yeşil alana dönüştürülmesi” dedi.

Bandırma\'da, Ayyıldız Mahallesi’ndeki çöp depolama alanında dün akşam saatlerinde metan gazının sıkışması sonucu bir kez daha yangın çıktı. Edincik, Ayyıldız ile Çalışkanlar mahalleleri yoğun duman altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği\'ne bağlı 3 araç ve 9 personelin yanı sıra Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı bir tanker ve 2 personel müdahal yangına müdahale etti. Rüzgarın şiddeti nedeniyle gece boyunca devam eden yangın alanındaki alev görüntüleri ilçenin bir çok semtinden görüldü. Zaman zaman metan gazı patlamalarının duyulduğu yangın söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü.

3 YILDA 14\'NCÜ KEZ YANDI

Günde 170 ton çöp dökülen depolama alanında biriken metan gazının patlaması nedeniyle 2015 yılında 5 kez geçen sene 6 ve bu yıl ise 3 yangın çıktı. Yangınlar çevre kirliliğine de neden oldu. Bandırma Belediye Başkanı CHP’li Dursun Mirza, 2014 yılında çıkan “Büyükşehir Yasası” ile çöplüğün Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görev alanına girdiğini belirterek, şöyle dedi:

“Büyükşehir’e bağlanmadan önce de çöplük yanıyordu, şimdi de yanıyor. Bilimsel olarak baktığımızda içinde biriken metan gazının açığa çıkıp yanması büyük patlamaları önlüyor. Burası Bandırmamıza yakışmıyor. Büyükşehir’de geri dönüşüm fabrikası var. Bandırma’ya da barınakla mezarlık arasına bir terfi istasyonu yapılıyor. Büyükşehir ekibi geldi. Bizim daha önce katı atık birliğimiz vardı, çevre belediyelerle birlikte. Büyükşehir inceleme yaptı ve biz çöpleri Balıkesir’e taşıyacağız.”

Terfi istasyonunun yapılmasını beklediklerini ifade eden Mirza, bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nde bütün kararların ve İller Bankası\'ndan kredilerin bile alındığını anlatırken, \"erfi istasyonu yapıldığında artık Bandırma Belediyesi çöplüğe çöp dökmeyecek. Çöpler terfi istasyona gidecek ve ardından sıkıştırmalı tırlar alıp çöpleri Balıkesir’e götürecek Çözüm buranın kapatılması, rehabilite edilmesi ve yeşil alana dönüştürülmesi\" diye konuştu.



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