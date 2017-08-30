T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bandırma'da çöplüğünde 3 yılda 14'ncü kez çıkan yangın kontrol altına alındı

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma İlçesi çöp depolama alanında dün çıkan yangın sabaha kadar sürdü

30 Ağustos 2017 17:03

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma İlçesi çöp depolama alanında dün çıkan yangın sabaha kadar sürdü. Kontrol altına alınan yangının söndürülmesi çalışmaları devam ederken çöp sahasında son 3 yıl içersinde 14\'ncü kez yangının çıktığı açıklandı. Bu çöplüğün Bandırma’ya yakışmadığını belirten Belediye Başkanı Dursun Mirza, “Çözüm buranın kapatılması, rehabilite edilmesi ve yeşil alana dönüştürülmesi” dedi.
Bandırma\'da, Ayyıldız Mahallesi’ndeki çöp depolama alanında dün akşam saatlerinde metan gazının sıkışması sonucu bir kez daha yangın çıktı. Edincik,  Ayyıldız ile Çalışkanlar mahalleleri yoğun duman altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği\'ne bağlı 3 araç ve 9 personelin yanı sıra Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı bir tanker ve 2 personel müdahal yangına müdahale etti.  Rüzgarın şiddeti nedeniyle gece boyunca devam eden yangın alanındaki alev görüntüleri ilçenin bir çok semtinden görüldü. Zaman zaman metan gazı patlamalarının duyulduğu yangın söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü.
3 YILDA 14\'NCÜ KEZ YANDI
Günde 170 ton çöp dökülen depolama alanında biriken metan gazının patlaması nedeniyle 2015 yılında 5 kez geçen sene 6 ve bu yıl ise 3 yangın çıktı. Yangınlar çevre kirliliğine de neden oldu. Bandırma Belediye Başkanı CHP’li Dursun Mirza,  2014 yılında çıkan “Büyükşehir Yasası” ile çöplüğün Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görev alanına girdiğini belirterek, şöyle dedi:
“Büyükşehir’e bağlanmadan önce de çöplük yanıyordu, şimdi de yanıyor. Bilimsel olarak baktığımızda içinde biriken metan gazının açığa çıkıp yanması büyük patlamaları önlüyor. Burası Bandırmamıza yakışmıyor. Büyükşehir’de geri dönüşüm fabrikası var. Bandırma’ya da barınakla mezarlık arasına bir terfi istasyonu yapılıyor. Büyükşehir ekibi geldi. Bizim daha önce katı atık birliğimiz vardı, çevre belediyelerle birlikte. Büyükşehir inceleme yaptı ve biz çöpleri Balıkesir’e taşıyacağız.”
Terfi istasyonunun yapılmasını beklediklerini ifade eden Mirza, bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nde bütün kararların ve İller Bankası\'ndan kredilerin bile alındığını anlatırken, \"erfi istasyonu yapıldığında artık Bandırma Belediyesi çöplüğe çöp dökmeyecek. Çöpler terfi istasyona gidecek ve ardından sıkıştırmalı tırlar alıp çöpleri Balıkesir’e götürecek Çözüm buranın kapatılması, rehabilite edilmesi ve yeşil alana dönüştürülmesi\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ErdemDALGIÇBANDIRMABalıkesir DHA BALIKESİRin BandırmaKontrolBuBandırmayaBelediye Başkanı Dursun MirzaBandırma Ayyıldız MahallesindekiEdincikAyyıldızBalıkesir Büyükşehir Belediyesi BandırmaGrup AmirliğiBandırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24