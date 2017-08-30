Bandırma'da çöp depolama alanı bir kez daha yandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi çöp depolama alanında bu yıl, üçüncü kez yangın çıktı.

Bandırma'nın Ayyıldız mahallesindeki çöp depolama alanında, akşam saatlerinde metan gazının sıkışması sonucu yangın çıktı. Yangında Edincik, Ayyıldız ile Çalışkanlar mahalleleri yoğun duman altında kaldı.

İhbar üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 3 araç ve 9 personelin yanı sıra, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir tanker ve 2 personel olay yerine sevk edildi. Müdahale sırasında şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz yönde etkilerken, metan gazı nedeniyle de bölgede sık sık patlamalar yaşandı.

150 bin nüfusu olan Bandırma'da, yaklaşık 50 dönüm büyüklüğündeki araziye her gün 170 ton çöp dökülüyor. Çöp depolama alanında geçen yıl da 6 kez yangın çıkmıştı.