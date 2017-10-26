Bandırma'da 40 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’nde yurda kaçak yollardan giren 40 yabancı uyruklu yakalandı.

Bandırma İlçesi’nde çevre yolu üzerinde Bursa\'dan Çanakkale yönüne giden sürücü ve plakası açıklanmayan otobüs içerisinde yurda kaçak yollardan giren 11’i erkek, 13’ü kadın ve 16’sı çocuk toplam 40 yabancı uyruklu, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 40 yabancı uyruklu hakkında idari işlemler devam ediyor.