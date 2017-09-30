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Bandırma'da 3 kişi, başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu (2)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 2'si araç içerisinde, biri yanında, ölü bulunan 3 kişinin kimlikleri tespit edildi

30 Eylül 2017 00:20

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Balıkesir\'in Bandırma İlçesi\'nde 2\'si araç içerisinde, biri yanında, ölü bulunan 3 kişinin kimlikleri tespit edildi. Öldürülen kişilerin Sinan Demir (45), Özgür Güven (19) ve İlhan Küçükşahin (30) olduğu belirlendi.

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU BalıkesirSinan DemirGüvenKüçükşahin

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