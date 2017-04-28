Bandırma'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 6 kişiye hapis cezası

Balıkesir’in Bandırma İlçesi'nde, geçen yıl şubat ayında 13 yaşındaki erkek çocuğu Y.B.’ye cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan 3’ü tutuklu 6 sanık 6 yıl 8 ayla 16 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın aktardığına göre; Bandırma'nın Edincik Mahallesi’nde geçen yıl şubat ayında, Y.B.’nin annesi jandarmaya başvurarak, mahallede bazı kişilerin oğluna cinsel istismarda bulunduğunu bildirerek şikâyetçi oldu. Yürütülen soruşturma sonucu S.Y. (22), K.Ç. (36), A.K. (37), U.Ö. (19), S.S.Ç.(15), S.A.(16) ve N.D. (16) gözaltına alındı. Şüphelilerden S.Y., K.Ç. ve A.K. tutuklanarak Bandırma M tipi cezaevine gönderilirken, diğer sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cinsel istismar olayının ardından Y.B. ile annesi S.M.K. başka bir ile gönderilerek, devlet tarafından koruma altına alındı.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar aşamasına gelen yargılamaya devam edildi. 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan yargılanan tutuklu sanıklar S.Y., K.Ç. ve A.K. 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz sanıklar S.S.Ç., S.A., N.D. ise 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Aynı davada yargılanan U.Ö. ise beraat etti.