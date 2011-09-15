-Bandırma şehir çöplüğünde yangın çıktı BANDIRMA (A.A) - 14.09.2011 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şehir çöplüğünde, metan gazı sıkışmasından dolayı yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar, yangını söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyeye ait çöplükte, metan gazı sıkışmasından dolayı yangın çıktığını belirterek, rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayıldığını söyledi. Yangının çöplük etrafındaki yerleşim yerlerinden etkilenmemesi için çevre ilçelerdeki kamu ve özel sektöre ait kurumlardan ve itfaiye birimlerinden araç talep ettiklerini anlatan Onur, Yapı İşleri Müdürlüğünün araçları ile yangını kontrol altına almak amacıyla toprak taşıdıklarını ve çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Onur, kalabalık bir yerleşim alanı olan Yenimahalle'ye set oluşturduklarını, alevlerin bölgeye sıçramaması için mevkinin devamlı su altında tutulduğunu bildirdi. Tehlikeli bir durum olmadığına dikkat çeken Onur, sabah bir yangın uçağının da söndürme çalışmalarına katılacağını sözlerine ekledi.