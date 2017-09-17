Bandırma kurtuluşunun 95’inci yılını kutladı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma İlçesi\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı, Cumhuriyet Meydanı ve Son Kurşun Anıtı’nda yapılan törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen Kurtuluş günü kutlamalarına; Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın, Namık Havutça, Garnizon Komutanı Hv. Pilot Albay Selahattin Akalp, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler ve çok sayıda Bandırmalı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan tören, Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakılması ile devam etti. Törende konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma’nın Kurtuluş Savaşındaki önemine işaret etti. Mirza, “Özgürlüğe tutkun bir ulusun, tüm yokluklara, olanaksızlıklara rağmen, Büyük Atatürk önderliğinde kazandığı unutulmaz zaferin adıdır kurtuluş. Acıları sevince, esareti özgürlüğe, ümitsizliği onurlu bir geleceğe dönüştürmenin adıdır kurtuluş. Ayyıldızlı bayrağın gölgesinde göğsünü gere gere, başı dik yürüyebilmektir, ezan sesleriyle yüreklerin ürpermesidir kurtuluş. Başkomutan Mustafa Kemal yönetiminde dünya savaş tarihine unutulmaz bir not düşen kahraman ordumuza duyduğumuz sonsuz minnettir kurtuluş. Kurtuluş 19 Mayıs’tır, Bandırma Vapurudur. Kurtuluş Erzurum’dur, Sivas’tır. Kurtuluş 23 Nisan’dır. İnönü’dür, Dumlupınar’dır, Sakarya’dır, Afyon Kocatepe’dir kurtuluş. Kurtuluş 30 Ağustos’tur, 9 Eylül’dür. Kurtuluş 17 Eylül’dür. Kurtuluş Cumhuriyet ve Mustafa Kemal’dir” dedi.

\'RUMLAR VE ERMENİLER BİRDEN DEĞİŞMİŞ BİZE DÜŞMAN KESİLMİŞTİR\'

Sevr Antlaşması\'na ve Bandırma’nın işgal kuvvetlerinin ilgisini çeken bir yer olduğuna da değinen Başkan Mirza, “Sevr Antlaşması sonrası yurdumuzun üstüne koyu bir karanlık çökmüştü. Anadolu’nun dört bir yanı yabancı bayraklı askerlerin işgaline uğruyordu. Coğrafi konumu nedeniyle hassas bir yerde bulunan Bandırma, daha ilk günden işgalcilerin ilgisini çekmiştir. İzmir’in işgali sonrası, yıllarca bu kentte bizlerle yan yana yaşamış, komşuluk yapmış, acıları, sevinçleri paylaşmış Rumlar ve Ermeniler birden değişmiş, bize düşman kesilmiştir. İzmir’in işgalini adeta kutlarcasına Bandırma’yı Yunan bayraklarıyla donatmışlardır” diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törenin sona ermesinin ardından kutlamalar, Ay Yıldız Mahallesi’nde bulunan Son Kurşun Anıtı\'nın önünde devam etti. Saygı atışı ve duaların okunmasının ardından tören sona erdi.



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