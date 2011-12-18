-Bandırma Kırmızı: 68 - Hacettepe Üniversitesi: 74 BALIKESİR (A.A) - 18.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'nin 10. haftasında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan maçta Hacettepe Üniversitesi, Bandırma Kırmızı'yı 74-68 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3. dakikası konuk ekibin 7-6 üstünlüğüyle geçildi. İbrahim ve Tufan'la üst üste bulduğu basketlerle 4. dakikayı 11-9 önde geçen ev sahibi, etkili oyununu sürdürünce 6. dakikaya 17-9'luk skorla girdi. Savunmada başarılı olan ve hızlı hücumda pota altını iyi kullanan Bandırma Kırmızı, son dakikalarda Şafak ve Ahmet'in basketleriyle 1. periyotu 22-11 önde tamamladı. İkinci periyoda hızlı başlayan ev sahibi ekip, Sanders ve Collins ile etkili olmaya çalışan Hacettepe Üniversitesi karşısında 15 dakikayı 32-18'le geride bıraktı. Marsh ile seri yakalayan konuk takım, 17 dakikada farkı 9 sayıya düşürdü: 32-23 Rıfat ve Collins ile devrenin bitimine bir dakika kala farkı 5 sayıya kadar (33-28) indiren Hacettepe Üniversitesi karşısında Şafak ve Miller ikilisi ile sayı üreten Bandırma Kırmızı, ilk yarıyı 35-30 önde bitirdi. İkinci yarıya iyi başlayan Hacettepe Üniversitesi, Marsh ve Murat Kaya'nın basketleri ve iyi oyunuyla 22. dakikada eşitliği (35-35) sağladı. Bu dakikadan itibaren oyunda üstünlük kuran Hacattepe Üniversitesi, 25. dakikayı 46-37'lik skorla önde geçti. Üçüncü periyot, konuk ekibin 52-47 üstünlüğüyle sonuçlandı. Son periyoda Tufan ve Miller'in basketleriyle giren Bandırma Kırmızı, 32 dakikada farkı bir sayıya kadar indirse de Marsh'a engel olamayınca fark tekrar açıldı. Marsh ve Sanders ile rakibine karşı üstün oynayan Hacettape Üniversitesi, salondan 74-68 galip ayrıldı. Salon: Kara Ali Acar Hakemler: Rüştü Nuran xx, Fatih Arslanoğlu xx, Murat Ciner xx Bandırma Kırmızı: Şafak xxx 19, İbrahim xxx 16, Tufan xx 6, Miller xx 11 , Mc Ghee xx 4, Cenk x, Ahmet Fatih xx 7, Talat xx 5, Anıl x Hacettepe Üniversitesi: Murat xx 8, Önder x, Collins xxx 13, Marsh xxxx 30, Sanders xxx 22, Özgür x, Derya Yannier xx 1, Onur x, Gökhan x, Hüseyin x, Amaning x 1. periyot: 22-11 Devre: 35-30 3. periyot: 47-52