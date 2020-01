-Bandırma Kırmızı: 65 - TOFAŞ: 69 BALIKESİR (A.A) - 30.12.2011 – Beko Basketbol Ligi'nde Bandırma Kırmızı sahasında TOFAŞ'a 65-69 yenildi. Maça hızlı başlayan TOFAŞ, 3'ncü dakikada 1-4 öne geçti. Bandırma Kırmızı'nın top kayıplarını hızlı hücumlarla cezalandıran TOFAŞ, 5. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 1-8. Bu bölümden sonra toparlanan ev sahibi takım 8. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: (6-10). Periyotun son 2 dakikasında TOFAŞ'a sayı şansı tanımayan Bandırma Kırmızı, periyodu 12-10 önde tamamladı. İkinci periyotta başa baş bir mücadele yaşandı. 12. dakika 14-12 ev sahibi takımın lehine sona erdi. Konuk takım Ruzic ve Can Altındağ'ın etkili oyunuyla 15. dakikayı 18-20 önde tamamladı. Samet ve Zuza ile etkili olan mavi-beyazlı konuk takım devreyi de 2 farkla önde bitirdi: 28-30. Üçüncü periyoda hızlı başlayan TOFAŞ, Nichols, Steele Jr ve Buckman'ın etkili oyunuyla 22. dakikada durumu 28-36 yaparak 8 sayılık farka ulaştı. Bu bölümden sonra 8-0'lık bir seri yakalayan evsahibi takım 24. dakikada eşitliği sağladı: 36-36. Ev sahibi takım 27. dakikayı 46-41 önde geçmesine karşın Can Altındağ ve Barış Özcan ile sayılar bulan TOFAŞ, periyot sonunda durumu 48-48 yaparak skoru eşitledi. Son periyoda Şafak'ın 3 sayılık basketle başlayan Bandırma Kırmızı, ilk 3 dakikada durumu 58-48 yaptı. Miller, Fatih ve Şafak üçlüsünün katkılarıyla farkı açan ev sahibi takım 35 dakikada durumu 64-50 yaptı. Son 5 dakikada savunmasını sertleştiren TOFAŞ, Ruzic, Can Özcan ve Buckman'ın etkili oyunuyla son dakikaya girilirken farkı 2 sayıya indirdi: 64-62. TOFAŞ, son 1 dakikada da etkili oynayarak sahadan 65-69 galip ayrıldı. Salon: Kara Ali Acar Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Özlem Yalman xx, Turgut Işık xx, Bandırma Kırmızı: Şafak xxx 15, İbrahim xxx 17, Talat Alp x, Miller xx 7, Mc Ghee xxx 11, Cenk x 2, Fatih x 3, Tufan xx 10, Anıl x TOFAŞ: Steele Jr xxx 12, Nichols xx 6, Samet xx 4, İnanç xx 4, Zuza xxx 12, Can Altıntığ xxx 6, Barış Özcan x 2, Ruzic xx 4, Can Özcan xxx 6, Buckman xxx 9, Kenan xx 4 1.Periyot: 12-10 (Bandırma Kırmızı lehine) Devre: 28-30 (TOFAŞ lehine) 3.Periyot : 48-48 5 Faul: 33.52 Samet (TOFAŞ)