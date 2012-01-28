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Spor

Bandırma Kırmızı: 58

28 Ocak 2012 20:34

-Bandırma Kırmızı: 58 - Beşiktaş Milangaz:79 BALIKESİR (A.A) – 28.01.2012- Beko Basketbol Ligi'nde Bandırma Kırmızı sahasında, Beşiktaş Milangaz'a 79-58 yenildi. Maçın ilk periyodu çekişmeli geçti. Bandırma Kırmızı Millet ve Şafak ile basketler kazanırken 5. dakika 10-10 eşiltikle geçildi. Bu bölümden sonra üstünlüğü ele alan Beşiktaş Milangaz, ilk periyodu 21-18 önde geçti. Beşiktaş Milangaz, ikinci periyottan itibaren maça ağırlığını koymaya başladı. Morrison ile sayılar bulan konuk takım, 14. dakikada durumu 21-17 yaptı. Bandırma Kırmızı, Cenk ve Miller ile direnmeye çalışsa da konuk siyah-beyazlı takım, 18. dakikada durumu 26-37 yaparak 11 sayılık farka ulaşırken devre sonunda skoru 26-41 yaptı. Beşiktaş Milangaz, üçüncü periyoda Erceg'in üst üste attığı 3 sayılık basketlerle başladı. 23. dakikada skoru 28-47 yapan konuk takım, 25. durumu 30-51 yaparak farkı 21 sayıya çıkardı. Ev sahibi takımın İbrahim, Tufan ve Miller ile bulduğu sayılara, Erceg, Morrison ve Zmrizrak ile cevap veren Beşiktaş Milangaz, üçüncü periyodu da 40-61 önde tamamladı. Son periyotta rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş Milangaz, 35. dakikayı 49-68 önde geçerken, sahadan da 58-79 galip ayrıldı. Salon: Banvit Kara Ali Acar Hakemler: Emin Moğulkoç xxx, Uğur Özen xxx, Murat Ciner xxx Bandırma Kırmızı: Şafak xx 5, İbrahim xxx 11, Tufan xx 5, Miller xxx 19, Mc Ghee xx 8, Cenk x 3, Fatih x, Yiğitcan xx 7, Talat Alp x, Hasan x Anıl xx Beşiktaş Milangaz: Erceg xxx 21, Can Akın xx 3, Serhat x 2, Morrison xxx 21, Ersin Dağlı xxx 8, Barış Hersek xx 2, Kartal x 2, Mehmet Ali x 2 , Adem x, Serkan x Mensah xxx 18 1. Periyot: 18-21  Devre: 26-41 (Beşiktaş Milangaz lehine) 3.Periyot: 40-61 

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