T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bandırma çöplüğünde yine yangın çıktı

Erdem ÖZCAN/Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Bandırma İlçesi çöp depolama alanında bu yıl, üçüncü kez yangın çıktı

29 Ağustos 2017 22:16

Erdem ÖZCAN/Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Bandırma İlçesi çöp depolama alanında bu yıl, üçüncü kez yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederken, çöp depolama alanında geçen yıl da 6 kez yangın çıkmıştı.
Ayyıldız Mahallesi’ndeki çöp depolama alanında akşam saatlerinde metan gazının sıkışması sonucu yangın çıktı. Edincik, Ayyıldız ile Çalışkanlar mahalleleri yoğun duman altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği\'ne bağlı 3 araç ve 9 personelin yanı sıra Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı bir tanker ve 2 personel müdahale etti. Şiddetli rüzgar çalışmaları olumsuz yönde etkilerken, bölgeden sık sık metan gazı nedeniyle bölgede sık sık patlamalar yaşandı.
Yangını söndürme çalışmaları sürerken, 150 bin nüfusu Bandırma\'da yaklaşık 50 dönüm büyüklüğündeki araziye her gün 170 ton çöp dökülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ErdemDALGIÇBANDIRMA Balıkesir DHABALIKESİRin BandırmaAyyıldız MahallesindekiAyyıldızBalıkesir Büyükşehir Belediyesi BandırmaGrup AmirliğiBandırma OrmanMüdürlüğüYangınıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24