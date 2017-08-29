Bandırma çöplüğünde yine yangın çıktı

Erdem ÖZCAN/Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Bandırma İlçesi çöp depolama alanında bu yıl, üçüncü kez yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederken, çöp depolama alanında geçen yıl da 6 kez yangın çıkmıştı.

Ayyıldız Mahallesi’ndeki çöp depolama alanında akşam saatlerinde metan gazının sıkışması sonucu yangın çıktı. Edincik, Ayyıldız ile Çalışkanlar mahalleleri yoğun duman altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği\'ne bağlı 3 araç ve 9 personelin yanı sıra Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı bir tanker ve 2 personel müdahale etti. Şiddetli rüzgar çalışmaları olumsuz yönde etkilerken, bölgeden sık sık metan gazı nedeniyle bölgede sık sık patlamalar yaşandı.

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, 150 bin nüfusu Bandırma\'da yaklaşık 50 dönüm büyüklüğündeki araziye her gün 170 ton çöp dökülüyor.

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