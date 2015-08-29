Ban'dan zirve çağrısı



BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon New York'ta yaptığı açıklamada AB’de yaşanan sığınmacı krizine işaret ederek "Bu küresel sorunun" aşılması için 30 Eylül'de özel bir buluşma düzenlenmesi çağrısını yaptı. Ban "Bu ortak siyasi yanıt gerektiren insani bir trajedidir" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler insan kaçakçılarına karşı da kararlı bir mücadele gerektiğine vurgu yapıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres "İnsan kaçakçıları en kötü suç çeteleri ve işin trajik yanı Akdeniz'de ve Orta Avrupa'nın otobanlarında adeta cirit atıyorlar" açıklamasını yaptı.

ABD'de AB'ye insan kaçakçılarıyla etkili şekilde mücadele edilmesi çağrısını yineledi. Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest halihazırda yaşananların Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki şiddetin sadece bu bölgelerde istikrarsızlığa neden olmadığının, dünyanın diğer köşelerini de etkilediğinin açık bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre 2015 yılında 300 binden fazla sığınmacı Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmayı başardı. Bunlardan 200 bininin Yunanistan, 100 bininin ise İtalyan kıyılarında karaya çıktığı belirtiliyor. Bu yıl içinde yaklaşık 2 bin 500 sığınmacının ise Akdeniz yolculuğu sırasında ya hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu kaydediliyor.

UNHCR sözcüsü Melissa Fleming Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Akdeniz Avrupa'ya ulaşma hayalleri kuranlar için en ölümcül rota olmaya devam ediyor" ifadesine yer verdi.