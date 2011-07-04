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Dünya

BAN'DAN YUNANİSTAN'A "GAZZE" DESTEĞİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

04 Temmuz 2011 12:41

-BAN'DAN YUNANİSTAN'A "GAZZE" DESTEĞİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.07.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Gazze'ye insani yardımı ''uygun yöntemlerle ve mevcut kanallar aracılığıyla'' kendisi götürme önerisinde bulunan Yunanistan'a destek verdiği bildirildi. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Stavros Lambrinidis ile telefonda konuştuğu, görüşmede Genel Sekreterin, Yunanistan'ın Gazze'ye insani yardımı, mevcut güzergahlardan ve BM ile yakın işbirliği halinde götürme önerisine destek verdiği belirtildi. BM açıklamasında Genel Sekreterin, Yunanistan'ın bu girişiminin, hem bölgede gerilimin düşmesine yardımcı olacağı, hem de Gazze'de yardıma ihtiyaç duyanlara gerekli insani yardımın ulaşmasını sağlayacağı görüşünde olduğu, bu kapsamda BM'nin, Yunanistan, İsrail ve Filistin yetkilileriyle işbirliği içinde çalışabileceğini söylediği de kaydedildi. Açıklamada Genel Sekreterin, Gazze'ye yardım filosunu düzenleyenlerin de bu girişimi kabul etmelerini umduğu bildirildi.

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