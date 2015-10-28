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Dünya
Deutsche Welle

Ban'dan Yemen'deki saldırıyı kınadı

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava saldırılarında Sada'da Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait bir hastanenin hedef alınmasını kınadı.

28 Ekim 2015 15:31


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, yazılı açıklamasında, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının aydınlatılabilmesi için derhal soruşturma başlatılmasını istedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, Husi milislerin kalesi sayılan Sada kentindeki hastanenin pazartesi akşamı bombardımana maruz kaldığını duyurmuştu. Hava saldırıları sırasında hastanede çok sayıda sağlık görevlisi ve hastanın bulunduğu belirtilmişti.

Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre, hastanede 20'den fazla kişi bulunuyordu. 7 kişinin ağır yaralandığı ve hastanenin kullanılamaz duruma geldiği belirtildi. Af Örgütü, bu 'yasadışı saldırının' aydınlatılmasını istedi ve hastanenin kasten hedef alındığını öne sürdü.

Suçlamalar reddedildi

Hastaneyi hedef almakla suçlanan Suudi Arabistan liderliğindeki Arap ülkeleri koalisyonu ise iddiaları reddetti. Koalisyon'un Sada'daki hastaneyi hedef alıp almadığına ilişkin soruya yanıt veren Suudi General Ahmed Asseri, "Katiyetle böyle bir şey olmamıştır" dedi.

Şii Husi milislerin kalesi olarak bilinen Sada, hava saldırılarında en sık hedef alınan bölgeler arasında. Şiiler Eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in desteğiyle iktidarı devirmiş, Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur Hadi mart ayında Suudi Arabistan'a kaçmak zorunda kalmıştı. Gelişmeler üzerine Suudi Arabistan liderliğindeki Arap ülkelerinden oluşan koalisyon Şii Husi milislerini püskürtmek için hava saldırılarına başlamıştı. Daha sonra devreye giren kara birlikleri başkent Sana çevresinde kontrolü sağlamıştı.

Mart ayından bu yana devam eden hava saldırılarında en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor. Yemen'de halkın yüzde 80'i insani yardıma muhtaç durumda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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