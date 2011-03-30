-BAN'DAN ÜÇLÜ GÖRÜŞME DAVETİ YOK LEFKOŞA (A.A) - 30.03.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'dan mart ayının ikinci yarısında üçlü görüşme yapılması için bekledikleri davetin gelmediğini, Genel Sekreter'in görüşmelerdeki ilerlemeye göre ve taraflardan bilgi aldıktan sonra zirveye ilişkin kararını vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la görüşmesinden dönüşünde yaptığı açıklamada, görüşmede ''Güvenlik'' başlığında ''garanti ve ittifak anlaşmaları'' ile ''iç güvenlik'' konularının bulunduğunu, ancak "iç güvenlik" konusunu ele aldıklarını bildirdi. Eroğlu, ''iç güvenlik'' derken ''muhtemel ortaklıkta kurucu devletlerin ve federal devletin polisleri ve işlevleri ne olacak'' konularının değerlendirildiğini belirtti. Eroğlu, bugünkü görüşmenin kısa sürmesine ilişkin bir soruya ''İç güvenlik konusunda karşılıklı görüşlerimizi ortaya koyduk. Bu görüşleri gelecek hafta karşılıklı değerlendirip, cevaplandırma düşüncesiyle haftaya erteledik. Ayrıca Sayın Hristofyas gribal enfeksiyon geçiriyor. Oldukça fazla öksürüğü var. Dolayısıyla cevaplarımızı haftaya bıraktık'' yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un liderleri telefonla arayacağı yönündeki haberler ve bunun öneminin sorulması üzerine, ''Öneminin ne olacağını, Genel Sekreter'in söyleyeceği sözlere göre belirleyeceğiz'' dedi. Ban Ki-mun'un büyük bir ihtimalle taraflarla görüşmelerdeki ilerlemenin ne safhada olduğunu konuşacağını kaydeden Eroğlu, Genel Sekreter'in bir sonraki üçlü görüşmeye gerek olup olmadığı konusunda kararını verme noktasına geleceğini ifade etti. Eroğlu, Ban'ın Cenevre'den ayrılırken tarafları yakın bir zamanda üçlü görüşme için davet edeceği yönünde açıklamada bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: ''Biz bunu martın ikinci yarısında bekliyorduk. Martın ikinci yarısında bu davet gelmedi. Müzakerelerin gidişine bakarak bu daveti yapacaktı. Şimdi yine aynı düşünce içerisinde görüşmelerdeki ilerlemeye göre, taraflardan bilgi aldıktan sonra zirve olsun, olmasının kararını verecek.'' KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ''Vatandaşlık konusu tamamlandı mı'' yönündeki soruya da ''Her iki tarafın vatandaşlıkla ilgili görüşleri belli. Teknik heyetler özel temsilcilerin başkanlığında bu konuyu görüşecek ve liderler toplantısına konuyu getirecekler. Her iki tarafın vatandaşlıkla ilgili görüşleri ortadadır. Bunu ileride tekrar müzakere masasına getirerek, yakınlaştırma olur mu olmaz mı arayışına gireceğiz''cevabını verdi. Temsilcilerin gelecek hafta salı, liderlerin ise çarşamba günü saat 10.00'da yeniden bir araya geleceğini kaydeden Eroğlu, temsilcilerin hem ''iç güvenlik'' hem de diğer başlıklarda ilerleme sağlamaya çalışacağını söyledi.