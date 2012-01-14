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Dünya

Ban'dan taziye mesajı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

14 Ocak 2012 06:54

-Ban'dan taziye mesajı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 14.01.2012 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. BM sözcülüğü tarafından yayımlanan mesajında Genel Sekreter Ban, Rauf Denktaş'ın vefatını öğrenmekten dolayı üzgün olduğunu belirterek şunları kaydetti: ''Sayın Denktaş, Birleşmiş Milletler'in (BM), Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için yürütülen, BM gözetimindeki müzakereler çerçevesinde ve BM'nin adada barışı korumaya yönelik sorumluluklarına ilişkin olarak uzun süren bir ilişkisi olduğu, Kıbrıslı Türklerin uzun süre görev yapan tarihi bir lideridir.'' Genel Sekreter Ban'ın mesajında Rauf Denktaş'ın ailesine ve tüm Kıbrıslı Türklere başsağlığı dilediği bildirildi.

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