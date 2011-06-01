-BAN'DAN TAVSİYE RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 01.06.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFIYCP) görev süresinin 6 ay uzatılmasını tavsiye eden raporu yayımlandı. BM Güvenlik Konseyi'ne gönderilen raporun, Konsey tarafından UNFICYP'in görev süresinin dolacağı 15 Haziran'dan önce görüşülmesi ve gücün görev süresinin 15 Aralık 2011'e dek uzatılması bekleniyor. 21 Kasım 2010-20 Mayıs 2011 tarihleri arasında UNFICYP'yi ilgilendiren gelişmelerin ele alındığı raporda, UNFICYP'in 30 Nisan itibariyle 858'i asker, 65'i polis olmak üzere 923 kişilik personelinin bulunduğu bildirildi. Genel Sekreter Ban raporunda, UNFICYP'in kontrolündeki Kıbrıs ara bölgede durumun sakin olduğunu belirterek, UNFICYP'in, ''adadaki sükuneti korumada, iki toplum arasında işbirliği ve güven teşvik etmede önemli bir rol oynamaya devam ettiğini ve görev süresinin 15 Aralık 2011 tarihine kadar uzatılmasının iyi olacağını'' dile getirdi. UNFICYP'nin iki taraf arasındaki ara bölgede, istikrarı koruma ve barış sürecini destekleme görevlerini yerine getirmeyi sürdürdüğü belirtilen raporda, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının, raporun yazıldığı dönemde UNFICYP ile iyi bir şekilde işbirliği yaptıkları, ayrıca ara bölgede iki tarafın askeri ihlallerinin daha da azaldığı vurgulandı. Genel Sekreter, tarafların, UNFICYP'in adada askeri alanda güven artırıcı önlemlerin alınması yönündeki çabalarına da olumlu yanıt vermelerini umduğunu kaydetti. Ara bölgede mayın temizleme çalışmalarının Ocak 2011'de bittiği, ancak hem ara bölgede bulunan 4 mayınlı arazi, hem de adada ara bölgenin dışındaki yerlerde mayın temizleme çalışmalarının devam etmesi gerektiği ifade edilen raporda, 2004'te ara bölgede başlayan mayın temizleme çalışmalarında 73 mayın tarlasının (yaklaşık 11 kilometre karelik alan) temizlendiği, 27 binden fazla mayının imha edildiği bildirildi. ''Adanın kuzeyinde görev yapmak isteyen BM'nin yerel personeline mensup Rumların hareket serbestliklerinin Kıbrıs Türk tarafınca kısıtlandığı'' yönündeki iddiaların yine gündeme getirildiği raporda, UNFICYP'in insani, sosyal, eğitimsel, kültürel, dini, ekonomik ve iki toplumu ilgilendiren diğer günlük konularda iki tarafa önemli yardımlarda bulunduğu belirtildi ve bu açıdan, iki tarafın UNFICYP'i desteklemeye devam etmeleri istendi. Genel Sekreter Ban raporunda, kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi için uğraşan komitenin insani çalışmalarının da iyi bir şekilde sürmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. İki taraf arasında yeni geçiş kapılarının açılması yönünde karar alma zamanı olduğuna da dikkat çekilen raporda, 21 Kasım 2010-7 Mayıs 2011 tarihleri arasında, ara bölgeden 778 bin resmi geçiş yapıldığı, bu geçişlerin neredeyse 40 bininin Yeşilırmak'tan olduğu kaydedildi. Genel Sekreter daha önceki raporlarında da dile getirdiği üzere, ''İki taraf arasında ekonomik, sosyal, kültürel, spor içerikli temasların barış süreci üzerinde olumlu etkisi olacağını, iki toplum arasında güven duygusu yaratacağını ve Kıbrıslı Türklerin izolasyon konusunda ifade ettikleri endişelerinin giderilmesine yardımcı olacağını'' vurguladı. Ban, iki taraf arasında daha fazla ekonomik ve sosyal eşitliğin sağlanmasının, müzakerelerin sonucunda öngörülen nihai birleşmeyi sadece kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda daha mümkün kılacağını da vurguladı. Raporun yazıldığı dönemde iki toplum arasında gerilim çıkmasına yol açan bazı olayların yaşandığı da kaydedilen Ban'In raporunda, 21 Aralık'ta Kıbrıs Rum kesiminde Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı'nın Rum fanatiklerin saldırısına uğradığı, ''Rum polisin etkili bir biçimde olaya müdahale ettiği, Türk basketbol takımını adadan ayrılana kadar koruduğu, UNFICYP'in de gerilimi azaltmak için arabuluculuk yaptığı'' belirtildi. Genel Sekreter Ban raporunda son olarak, UNFICYP dahil olmak üzere genel olarak BM'nin Kıbrıs'taki varlığı konusunda daha geniş bir değerlendirme yapma konusunda ön görüşmelerin başladığını, bu kapsamda Kıbrıs müzakerelerindeki gelişmelere göre yapılması gereken ayarlamalar konusunda Güvenlik Konseyi'ne tavsiyelerde bulunacağını kaydetti.