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Dünya

BAN'DAN SURİYE'YE REFORM ÇAĞRISI MONTEVIDEO (A.A)

16 Haziran 2011 11:06

-BAN'DAN SURİYE'YE REFORM ÇAĞRISI MONTEVIDEO (A.A) - 16.06.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı ''geç kalmadan reform yapmaya'' çağırdı. Uruguay'ı ziyaret eden Ban, Suriye'de rejim karşıtı gösterilerin başlamasından 3 ay kadar sonra  yaptığı açıklamada, Suriye'deki durumdan derin endişe duyduğunu belirtti. Ban, Esad'ı insan haklarına saygıya, halkın taleplerine kulak vermeye, mültecilerin geri dönüşüne uygun şartları yaratmaya ve çok geç olmadan reform yapmaya davet etti. 

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