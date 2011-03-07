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Dünya

BAN'DAN ''SİVİLLERE SALDIRIYI DURDURUN'' ÇAĞRISI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

07 Mart 2011 09:22

-BAN'DAN ''SİVİLLERE SALDIRIYI DURDURUN'' ÇAĞRISI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 07.03.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Libya'da sivillere yönelik saldırıların derhal sona ermesi çağrısında bulundu. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, Ürdün'ün eski Dışişleri Bakanı Abdelilah El Hatib'i, Libya özel temsilcisi olarak atadığı bildirildi. El Hatib'in Trablus'taki Libyalı yetkililerle, başta insani durum olmak üzere ülkede devam eden krizle ilgili istişarelerde bulunacağı ayrıca yakında New York'a geleceği de kaydedildi. Sözcülük, Genel Sekreter'in, Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa ile de telefonda görüştüğü ve kendisine, Trablus'un, Libyalıları koruma yükümlülüğünü yerine getirmesi ve halkın meşru isteklerine kulak vermesi gerektiğini söylediği belirtildi. Açıklamada, Ban Ki-mun, Libya hükümetini, orantısız güç kullanımına ve sivil hedeflere saldırılarına derhal son vermeye davet ederken uluslararası insani hukuku ihlal edenlerin sorumlu tutulması gerektiğini de bildirdi. Libya hükümetini şiddete son vermeye ve BM Güvenlik Konseyi'nin geçen hafta kabul ettiği 1970 sayılı karara uymaya davet eden Ban, Libya'daki yönetimi insan haklarına saygılı olmaya ve medya üzerindeki kısıtlamaları kaldırmaya da çağırdı.

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