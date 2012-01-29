-Ban'dan eşcinsel haklarına saygı gösterilmesi çağrısı ADDİS ABABA (A.A) - 29.01.2012 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Afrika ülkelerine, eşcinsellere "ikinci sınıf vatandaş, hatta suçlu" gibi muamele etmeye son vermeleri çağrısında bulundu. Ban, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen, Afrika Birliği Asamblesi 18. Olağan Toplantısında yaptığı konuşmada, eşcinsel haklarına saygı gösterilmesini istedi. BM Genel Sekreteri, cinsel eğilime dayalı ayrımcılığa, "birçok ülke tarafından uzun zamandır itibar edilmediğini ve izin verilmediğini" belirterek, Afrika için "bu ayrımcılığa karşı çıkmanın" gayret gerektiren bir sorun olduğunu söyledi. Afrika ülkelerinin liderlerinden, Ban'ın bu konudaki açıklamasına yanıt gelmedi. Kıtadaki birçok ülkede eşcinsellik yasak ve çoğu kilise, eşcinsellik aleyhinde vaaz veriyor.