-BAN'DAN ESAD'A ŞİDDETİ DURDUR ÇAĞRISI BRASİLİA (A.A) - 16.06.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşerek şiddeti durdurması çağrısında bulunduğunu bildirdi. Ban, ziyaret için bulunduğu Brezilya'nın başkenti Brasilia'da gazetecilere açıklamada, Esad'a "tekrar kuvvetle insanları öldürmeyi durdurmasını ve kapsamlı bir diyalog başlatması ve çok geç olmadan cesur adımlar atması" çağrısında bulunduğunu kaydetti. Genel Sekreter Ban, BM'nin Suriye konusunda uyumlu bir tutum takınabilmesini umut ettiğini de söyledi.