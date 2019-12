-BAN'DAN EROĞLU VE HRİSTOFYAS'A DAVET LEFKOŞA (A.A) - 22.10.2010 - KKTC Cumhurbaşkan Derviş Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, dünkü telefon görüşmesinde, liderleri üçlü görüşme için New York'a davet ettiğini ve kendisinin daveti kabul ettiğini açıklayarak, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın da daveti kabul etmesi halinde, 15 gün içinde New York'ta üçlü görüşme olacağını bildirdi. Eroğlu, Zeynep Gürcanlı başkanlığındaki Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerini kabulü sırasında, gazetecilerin Ban'la telefon görüşmesine ilişkin sorusu üzerine, Ban'ın dün saat 17.00'de kendisini telefonla aradığını ve ''müzakerelerin yavaş gittiğinden'' bahsettiğini kaydetti. ''Bizi üçlü görüşmek için New York'a davet etmek istediğini söyledi, kabul ettim'' diyen Eroğlu, Hristofyas'ın ne dediğini bilmediğini, eğer Hristofyas da kabul ederse 15 gün içinde New York'da üçlü görüşme olacağını belirti. Samimi olarak bir anlaşma arayışı içinde olduklarını ifade eden Eroğlu, sadece Hristofyas'ı değil, her iki halkı memnun edecek, kalıcı bir anlaşma peşinde olduklarını dile getirdi. Heyeti kabulüne ilişkin olarak ise Eroğlu, diplomasi muhabirlerini KKTC'de görmekten memnun olduğunu, dernek üyeleriyle ikinci kez biraraya geldiğini kaydetti. Eroğlu, gazetecilerin KKTC'ye gelerek yerinde araştırma yapmasının önemli olduğunu belirterek, ziyaret için gazetecilere teşekkür etti. Diplomasi Muhabirleri Derneği Başkanı Zeynep Gürcanlı da, Türkiye kamuoyunun daha iyi bilinçlendirilmesi ve Kıbrıs'ta neler olup bittiği konusunda bilgilendirilmesi için, ziyaretin zamanlamasının doğru olduğunu düşündüklerini belirtti. Gelişmeleri sadece yetkililerden öğrenmekle kalmayacaklarını, Kıbrıs Türk halkının ne düşündüğünü ve önceliklerinin ne olduğunu, ne istediğini yerinde görebilme imkanını da bulacaklarını, bunu da Türk kamuoyuna yansıtacaklarını ifade eden Gürcanlı, Kıbrıs konusunda kamuoyunu aydınlatma konusunda görev yapmaya çalışacaklarını söyledi.