-Ban'dan Doğu Afrika'ya bağış çağrısı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 24.09.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, kıtlıkla mücadele eden Doğu Afrika'da hayat kurtarmak için BM üyesi ülkelere daha fazla para bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Ban, New York'ta ''Doğu Afrika'ya insani yanıt'' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, BM'nin bölgedeki programları için yıl sonuna kadar 700 milyon dolara daha ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Ulusal dayanışma ve uluslararası yardım, çok sayıda hayat kurtardı" dedi ve hız kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. BM Genel Sekreteri, insani yardım çalışanlarının bölgeye daha fazla giriş yapmalarının sağlanması çağrısında da bulunarak, yardım örgütlerinin, Somali'de aşırı dinci Eşşebab örgütünün kontrolündeki bölgelere girebilmeleri halinde daha fazla hayatın kurtarılabileceğini kaydetti. Ban Ki-mun, Eşşebab'ın kontrolündeki bölgelerin, krizin en akut biçimde yaşandığı yerler olmasının tesadüf olmadığını ifade ederek, "Somali, barış ve istikrara kavuşana kadar kıtlık tehditinden asla kurtulmayacak" diye konuştu.