-BAN'DAN ''BİREYİ HESABA KATIN'' ÇAĞRISI ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Nüfus sayımları, anket ve istatistiklerin, insanların ihtiyaçlarını karşılama ve hayatlarını daha iyi hale getirmeye yönelik politika ve planların oluşturulmasında yaşamsal veriler sağladığı bildirildi. 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü temasını "nüfus verileri" olarak belirleyen Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) İcra Direktörü Thoraya Ahmed Obaid yayımladığı açıklamada, nüfus konusundaki sağlam verilerin, sağlıklı kararların alınmasında kilit unsur olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Nüfus dinamiklerini oluşturan yaş dağılımı, doğurganlık ve ölüm oranları, göç sayıları gibi verilerin insani, sosyal ve ekonomik kalkınmanın üzerindeki etkileri tartışılmazdır. İnsanların hayat standartlarının geliştirilmesine yönelik politika ve programların üzerindeki olumlu etkileri de bu verileri yaşamsal kılmaktadır. Bu alanda yapılacak araştırmalar, insanların güvenilir ve etkin hizmetlere erişim olanaklarını artırmakla kalmayıp kadınlar, ergenlik çağındaki gençler ve kendilerini duyurma güçlüğü içindeki gruplar gibi seslerine kulak verilmesi gereken toplulukların görüşlerinin politika ve programlara yansımasını da sağlayacaktır." UNFPA Türkiye Temsilci Vekili Dr. Tunga Tüzer de, Türkiye'de etkili kalkınma politikalarının geliştirilebilmesi için gençler, üreme sağlığı, göç, yaşlanan nüfus ve diğer kalkınmayla ilgili alanlarda daha kapsamlı ve güvenilir verilere acil ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. -BAN Kİ-MUN'UN ÇAĞRISI- BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da Dünya Nüfus Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, karar vericileri kim olursa olsun her bireyi hesaba katmaya çağırdığını belirterek, Binyıl Kalkınma Hedeflerine ancak tüm kadınların ve çocukların ihtiyaçlarının dikkate alınması kaydıyla ulaşabileceğini ve BM'nin ortak değerlerinin daha da ileriye götürülebileceğini kaydetti. Bu yıl 60 kadar ülkede, 2010 nüfus sayımı işlemleri kapsamında, veri toplandığını ve sayım yapıldığını belirten Ban, nüfus sayımının ülkenin dört bir yanını içine alan yegane istatistiki çalışmayı oluşturduğunu, UNFPA'nın ve diğer kuruluşların dünyanın dört bir yanında bu büyük çabayı desteklediğini ifade etti. BM Genel Sekreteri, hesaba katılmanın özellikle kadınlar ve gençler için önem taşıdığını söyleyerek, cinsiyete ve yaşa göre tasnif edilen verilerin ulusal bazda karar verici konumundakilerin, kadınların ve gençlerin ihtiyaçlarına yanıt vermelerini hızlandırdığına, daha eşitlikçi ve refah bir toplum yaratılmasına katkıda bulunduğuna işaret etti. Ban, "Daha önce başarılı bir nüfus sayımı yapamamış ülkelerin artık nüfus sayımı yapabildiğini görmek umut verici bir gelişme. Bundan sonraki adım, toplanan verinin delillere dayanan plan ve politikaların yapılması yoluyla bugün ve yarınlar için yeni fırsatlar yaratmak olmalı" ifadesini kullandı.