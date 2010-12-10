T24 LogoT24 Logo
Dünya

BAN'DAN "YOLSUZLUKLA MÜCADELE" ÇAĞRISI NEW YORK (A.A)

10 Aralık 2010 01:34

-BAN'DAN "YOLSUZLUKLA MÜCADELE" ÇAĞRISI NEW YORK (A.A) - 09.12.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, dünyada yolsuzluklarla mücadelenin büyük önem taşıdığını belirterek, "kalkınma, demokrasi ve istikrara darbe vuran bu illetle savaşılması gerektiğini" bildirdi. Birleşmiş Milletler'in Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde konuşan Ban, özel sektörün yolsuzlukla mücadeledeki katkısının hayati öneme sahip olduğunu söyledi. ABD Adalet Bakanlığı Müsteşarı Lanny Breurer ise BM'de 2003 yılında kabul edilen Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'nin, dünya hükümetleri için "altın standart" olduğunu belirtti. Breurer dünyada yılda 1 trilyon dolardan fazla rüşvet dağıtıldığını bildirerek, durumun vahametini anlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24