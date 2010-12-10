-BAN'DAN "YOLSUZLUKLA MÜCADELE" ÇAĞRISI NEW YORK (A.A) - 09.12.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, dünyada yolsuzluklarla mücadelenin büyük önem taşıdığını belirterek, "kalkınma, demokrasi ve istikrara darbe vuran bu illetle savaşılması gerektiğini" bildirdi. Birleşmiş Milletler'in Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde konuşan Ban, özel sektörün yolsuzlukla mücadeledeki katkısının hayati öneme sahip olduğunu söyledi. ABD Adalet Bakanlığı Müsteşarı Lanny Breurer ise BM'de 2003 yılında kabul edilen Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'nin, dünya hükümetleri için "altın standart" olduğunu belirtti. Breurer dünyada yılda 1 trilyon dolardan fazla rüşvet dağıtıldığını bildirerek, durumun vahametini anlattı.