-Ban'dan "hoşgörü" mesajı ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, "hoşgörünün, önyargı ve nefretin panzehiri olduğunu" bildirdi. Ban Ki-moon, 16 Kasım Uluslararası Hoşgörü Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, yaşlı dünyanın yavaş yavaş ancak geri dönülemez şekilde değiştiği ve yeni dünyanın çehresinin şekillenmeye başladığı bir dönemden geçildiğini belirtti. "Geleneksel kurumlar birçok sorunla karşı karşıya kalıyor" ifadesini kullanan Ban, bütçelerin kısıldığı, ailelerin sıkıntı çektiği bir dönemin içinde bulunulduğunu anlatarak, bu süreçte görülen çözülme ve çalkantının büyük bir kaygı yarattığı uyarısında bulundu. Bu değişim döneminde, Birleşmiş Milletler Anlaşması ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ndeki ideal ve ilkelere mutlaka tam olarak bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Ban, "Bu temel değerlerden birini de hoşgörü teşkil ediyor. Her ne kadar son derece önemli olsa da, hoşgörüden sadece barışçı bir şekilde birlikte yaşamayı anlamamalıyız. Hoşgörü deyince aklımıza, diyalog ve pozitif iletişimin desteğiyle, karşımızdaki kişiyi etkin bir şekilde anlamak gelmelidir" ifadelerini kullandı. Büyük bir ayrışmaya, yıkıma ve ölüme neden olan ayrımcılıkla mücadele için bu tutumun daha da önem kazandığını belirten Genel Sekreter, "Irk, din, milliyet, dil, cinsiyet, cinsel tercih veya diğer nedenlerden olsun, ayrımcılıkla karşı karşıya olan en savunmasız grupları korumak hepimizin sorumluluğu olmalıdır. Hoşgörü uygulamaları önyargı ve nefretin panzehiri olabilir" ifadelerine de mesajında yer verdi. "UNESCO'nun, kız ve erkek çocuklar için kaliteli eğitimi destekleyerek, internet dahil olmak üzere özgür ve çoğulcu bir medyayı geliştirerek, kültür mirasını koruyarak ve çokkültürlülüğe saygıyı geliştirerek hoşgörünün etkin bir şekilde büyütülüp geliştirilmesinde özel bir rol oynadığı" vurgulanan mesajda, "Birleşmiş Milletler, karmaşık ve küresel sorunlarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde, entegre bir dünyanın temelini oluşturan halklar ve ülkeler arasında karşılıklı anlayışın gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Gelin Uluslararası Hoşgörü Gününde, etkin hoşgörünün bizlerin günlük yaşantımızda yaptıklarımızla başladığını unutmayalım" çağrısı da kaydedildi.