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Spor

Bana uzatılan her eli sıkarım

21 Ekim 2009 19:27

Bana uzatılan her eli sıkarım

Eski Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye-Ermenistan milli maçı öncesinde Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile aralarında geçtiği iddia edilen diyalogla ilgili açıklamada bulundu.

Fatih Terim, yaptığı yazılı açıklamada, maçın üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen, gerçek olmayan iddiaların gündeme getirilmesini manidar bulduğunu ifade ederek, “Uzun yıllara dayanan bir hukukum olan İbrahim Yazıcı ile son antrenman öncesinde aramda geçtiği iddia edilen ve (Bize uzatacak el mi bıraktın aga) başlığı ile gündeme getirilen haberin hiçbir kısmı gerçeği yansıtmamaktadır. Beni tanıyanların yakından bildiği gibi, haberin içinde yer alan üslup ve kullandığım kelimeler benim tarzım değildir. Üstelik federasyon başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve bir kulüp başkanının yanında bu tip konuşmalar kesinlikle olmaz” dedi.

“35 yılı aşkın bir süredir futbolun içinde yer alan biri olarak gerek bu camia içinden, gerekse de dışından bana uzatan her eli sıkar, herkesle de saygı ve sevgi çerçevesinde diyalog kurarım” diyen Terim, “Üstelik adı geçen kişi İbrahim Yazıcı gibi belli bir samimiyetim olan bir kişi olunca, yapılan haberlerin asılsızlığı kendini hemen belli ediyor” diye devam etti.
 

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