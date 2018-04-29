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BBC Türkçe

'Bana telepatik cinsel tacizde bulundu' dedi, radyo sunucusunu boynundan bıçakladı

Rusya'nın ünlü radyo sunucularından Tatyana Felgengauer kapıdaki güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getirerek haber merkezine giren bir kişi tarafından boynundan bıçaklandı. Felgengauer'in komada olduğu ancak yaşam tehlikesinin bulunmadığı be

29 Nisan 2018 20:30

Rusya'nın ünlü radyo sunucularından Tatyana Felgengauer, kapıdaki güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getirerek haber merkezine giren bir kişi tarafından boynundan bıçaklandı. Felgengauer'in komada olduğu ancak yaşam tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili olarak 48 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Polis, olayın "kişisel nefret"ten kaynaklandığının tahmin edildiğini açıkladı.

Felgengauer'in çalıştığı bağımsız Ekho Moskvy radyosu Kremlin'e muhalif çizgisiyle biliniyor.

Ekho Moskvy, saldırganın Boris Grits adlı bir İsrail vatandaşı olduğunu duyurdu.

Moskova polisi zanlının yakalanma anına ilişkin bir video yayımladı. Videoda, zanlı Felgengauer'in kendisine "telepatik olarak cinsel tacizde bulunduğunu" söylüyor.

Grits'in yayımladığı bir blog'da da Felgengauer'e hakaret ettiği belirtiliyor.

BBC Moskova Muhabiri Sarah Rainsford, Rus devlet televizyonunun bir süre önce Ekho Moskvy 'yi Rusya aleyhinde propaganda yapmak için Batı'yla çalışmakla suçladığını aktarıyor.

Geçen ay da aynı radyo istasyonunun başka bir muhabiri Yulia Latynina'nın yüzüne dışkı atılmış ve arabası ateşe verilmişti.

Radyo personeli, binanın 14'üncü katında meydana gelen olay sırasında saldırganın bağırmadığını söylüyor. Zanlıyı yakalayan koruma görevlilerinden birinin yaralandığı belirtiliyor.

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