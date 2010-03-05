Galatasaray'ın Avustralyalı defans oyuncusu Lucas Neill, Türkiye'nin kaliteli bir lige sahip olduğunu söyledi.
05 Mart 2010 02:00
T24 -Galatasaray'ın Avustralyalı defans oyuncusu Lucas Neill, Türkiye'nin kaliteli bir lige sahip olduğunu söyledi.
Lucas Neill, Galatasaray Kulübü'nün aylık resmi yayın organı Galatasaray dergisinin Mart sayısında yer alan röportajında, Avustralya'daki İtalyan, Hırvat etkisi gibi Türk etkisinin de bulunduğunu ve bu nedenle çocukluğundan itibaren Türk futbolu ve tarihiyle ilgili bilgileri bulunduğunu kaydederek, şöyle dedi:
''İtalyan ligi olsun, Türk ligi olsun önemli maçlardan haberimiz oluyordu. Ayrıca Blackburn Rovers'da Gençlerbirliği'ne karşı UEFA Kupası maçı oynadım ve o dönem çok teknik bir takımla karşılaşmıştık. Beş sene boyunca Graeme Sonunes ve Tugay Kerimoğlu ile defalarca Türkiye ligini konuştuk. Şimdi buradayım ve o kaliteyi görüyorum. Gerçekten çok teknik bir lig. Sürat olarak Premiere Lig kadar hızlı değil. Bana anlatılanlarla, şu an yaşadıklarım arasında çok büyük fark yok. Taraftarlar takımlarına çok bağlılar. Bana söylenildiği gibi kaliteli bir ligdeyim.''
'Teklif alınca heyecanlandım'
Sezon başında Galatasaray'dan kendisine transfer teklif geldiğinde heyecanlandığını, ancak çocuklarının henüz küçük olmaları nedeniyle bu transferin gerçekleşmediğini anlatan Neill, ''Galatasaray'a gelmek için kimseye sormaya veya kimsenin telkinine ihtiyaç duymazsınız. Ama çocuklarım çok küçüktü. Aynı teklif Ocak ayında da gelince kabul ettim. Burada değinilmesi gereken, Galatasaray gibi bir kulübün ilk kez kapıyı çalması. Burada olmamda en çok bu etkili oldu. Galatasaray, Avrupa'nın en iyi takımlarından. Galatasaray dışında, Türkiye güzel, iklimi çok elverişli ve güvenli bir ülke. Hem kendimin, hem de ailemin keyifle yaşayabileceği bir ülke diye düşündüm. Şu ana katar da yanılmadığımı görüyorum'' ifadelerini kullandı.