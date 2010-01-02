Bana 'kozmatik oda'ı soruyorlar

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gazetecilerin kozmik oda ile ilgili sorusu üzerine "Sen 'kozmik oda' diyorsun, yolda birisi bana 'kozmetik odada ne var ne yok' diye bahsetti. Demek ki bunlar bizim literatürümüze yeni giriyor" dedi.



Yeni yıl tatili ile birleşen hafta sonu tatili için eşi Münevver Arınç'la beraber Afyonkarahisar'a gelen Bülent Arınç gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı. Arınç, gazetecilerin kozmik oda ile ilgili sorusu üzerine "Sen 'kozmik oda' diyorsun, yolda birisi bana 'kozmetik odada ne var ne yok' diye bahsetti. Demek ki bunlar bizim literatürümüze yeni giriyor" dedi. Arınç, bir gazetecinin, ''2009 yılı siyasi açıdan biraz sıkıntılı geçti'' demesi üzerine, ''2010 yılı inşallah ülkemize milletimize insanımıza mutluluklar getirsin. Sağlıklı, afiyetlerle dolu bir yıl geçirelim'' karşılığını verdi. Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Bütün milletimizin de yeni yılını kutluyorum. Tabii yeni yıla giriş umutlarla oluyor. Dileriz ki ülkemizde huzur, sağlık, mutluluk, refah düzeyi yüksek bir 2010 yılı geçirelim. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın 4-C'lilerle ilgili müjdesi vardı. Salı günü de Sayın Başbakanımız emeklilerle ilgili yapılan çalışmalarımızı bir müjde olarak inşallah ilan edecek.



Umarım ki, 2010 yılı içerisinde yine tüm sosyal kesimlere yönelik iyileştirme çalışmalarımız devam edecek. Siyasi, sosyal, ekonomik açıdan iyi bir yıl geçirelim diye ümit ediyoruz. 2009'un güldüğümüz anları oldu, üzüldüğümüz günleri oldu. Olayları hep beraber yaşadık. Ama bir 365 gün böyle geçiyor. Geçmişe bakarsak üzüntülü, sevinçli günlerimiz hep olmuştur. 2010 yılında da hep sevinçli günlerimiz olsun. Ben şahsen çok ümitliyim. Demokrasimiz, milletimiz, ekonomimiz için, Türkiye'nin çok daha güçlü, büyük bir devlet olması için çok güzel bir yıl yaşayacağımızı ümit ediyorum.''

