'Bana gelen teklif yok'



Sivasspor'un kaptanı Mehmet Yıldız, transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın gündemindeki golcü oyuncu, hiçbir kulüple görüşmediğini söyledi.





NTV'de yayınlanan programda soruları yanıtlayan futbolcu, ilk yarı performanslarını ve ikinci yarıya ilişkin görüşlerini aktardılar. Üst üste 2 sezon ilk yarıyı lider bitiren Sivasspor'un başarılı ismi Mehmet Yıldız, başarılarında en büyük payın teknik direktör Bülent Uygun olduğunu belirtirken, takımdaki uyuma da dikkat çekti. Bülent Uygun'un takımı düşme hattında teslim aldığını hatırlatan Yıldız, "O geldiğinde 17. veya 18 sıradaydık. Antrenman taktikleriyle ve takıma güven aşılamasıyla bu performansı ortaya çıkardı. Takımda da inanılmaz bir arkadaşlık var. Sonradan gelenler de yabancılık çekmedi ve takıma olumlu katkı yaptılar" dedi.



İlk yarıyı hedefledikleri yerde bitirdiklerini kaydeden Mehmet Yıldız, diğer takımlar kadar Sivasspor'un da şampiyonlukta iddialı olduğunu belirtti.



Ara transfer döneminin gözde ismi olan ve adı Galatasaray'la anılan başarılı golcü, transferi hakkında da Güntekin Onay'ın sorusuna kısa yanıt verdi. Sivasspor ve Galatasaray yöneticilerinin görüşmeleriyle hız kazanan transfer sürecinin dışında olduğunu belirten başarılı golcü, "Transfer konusunda bana gelen direkt bir teklif yok. Kulübümle görüşüyorlar sanırım, ama benimle kimse görüşmedi" dedi.



Anadolu'da oynayan herkesin 4 büyüklerde oynamak istediğini söyleyen Mehmet Yıldız, şu andaki tek düşüncesinin ise Sivasspor'un şampiyonluğu olduğunu ifade etti.





HÜSEYİN CİMŞİR: EKSİĞİMİZ GOL



Programın bir diğer konuğu Trabzonspor Kaptanı Hüseyin Cimşir de, ilk yarı performanslarından memnun olduğunu ve şampiyonluğa olan inancını dile getirdi.



"Performansımızın üstüne koyarak hedeflediğimiz noktaya ulaşmak istiyoruz" diyen Cimşir, "İlk yarı tablosundan sonra, şampiyon olacağımıza daha çok inanıyoruz" diye konuştu.



İlk yarıdaki maçlarda genel olarak iyi oynadıklarını belirten Hüseyin, "Kupadaki Gaziantepspor maçı hariç diğer karşılaşmalarda üstün olan taraftık. Bakıldığında genelde geriden gelen taraf olduk. Bu bizi daha çok zorladı. Bunun en büyük nedeni de girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendirememek oldu" dedi.



Mehmet Yıldız ve Hüseyin Cimşir, ilk yarının en çok tartışılan konusu hakem hataları hakkında ise, bu ligin bu hakemlerle devam edeceğini ve onlara güvenmek zorunda olduklarını ortak görüş olarak belirttiler.



MEHMET YILDIZ RESTİ



Golcü oyuncu için Galatasaray ile pazarlıkları sürdüren Sivasspor Yönetimi, Fenerbahçe’nin kapısını çalarak, “Mehmet’i siz de istiyor musunuz?” diye sordu, ancak olumsuz yanıt aldı



Fenerbahçe Kulübü’nün, Sivasspor’un kendisine önerdiği Mehmet Yıldız’ı geri çevirdiği öğrenildi.



Galatasaray’ın 3 milyon euro para ve üç oyuncu önerdiği Mehmet Yıldız için sarı-lacivertli yönetimin de fikrini almak isteyen Sivasspor Kulübü’nün, Başkan Aziz Yıldırım’ın kapısını çaldığı bildirildi.



Mehmet Yıldız’ı rekabet ortamı yaratarak daha iyi bir fiyata satmayı planlayan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın, Yıldırım’a, “Galatasaray Mehmet’i ısrarla istiyor. Siz bu transfer için ne düşünüyorsunuz?” diye sorduğu kaydedildi.



Aziz Yıldırım’ın, Mehmet Yıldız için Galatasaray’ın önerdiği fiyat ve oyuncu takaslarının kendilerini hiç ilgilendirmediğini bildirdiği, bu oyuncuyu transfer etmeyi kesinlikle düşünmediklerini söylediği öğrenildi.



Fenerbahçe Yönetimi, Mehmet Yıldız konusunda Sivasspor’u geri çevirirken, Ankarasporlu Özer ve Bursasporlu Sercan konusundaki girişimlerin ise tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.