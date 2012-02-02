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Dünya

Ban'a Gazze'de ayakkabı ve taşlı protesto GAZZE (A.A)

02 Şubat 2012 14:07

-Ban'a Gazze'de ayakkabı ve taşlı protesto GAZZE (A.A) - 02.02.2012 - Gazze Şeridi'nde göstericiler BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a taş ve ayakkabı fırlattı. Bölgedeki AFP muhabiri, Filistin topraklarının girişinde toplanan onlarca göstericinin Ban'ın konvoyuna taş ve ayakkabı attığını belirtti. Göstericilerin Ban'ın ziyareti sırasında İsrail'in elindeki tutuklu Filistinlilerin aileleriyle biraraya gelmemesini protesto ettikleri bildirildi. Tutukluların ailelerinin sözcüsü Abdullah Kandil, "Ban'ın tutumunun ne ahlaka uygun, ne de insani olduğunu" ifade etti. Bazı göstericilerin, üzerinde İngilizce "İsrail yanlılığı yeter" yazılı pankartlar taşıdığı da belirtildi. Kısa süre durmak zorunda kalan konvoyun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine gittiği bildirildi. Han Yunus'ta bir okulu ziyaret etmesi ve konut projesini incelemesi beklenen Ban'ın, daha sonra Hamaslı yetkililerle görüşmesi öngörülüyor. Ürdün'den dün Ramallah'a gelen Ban'ın gezisi doğrudan İsrail-Filistin görüşmelerini devam ettirmek için uluslararası çabaların merkezinde olan BM için sınav niteliğinde görülüyor.

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