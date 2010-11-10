'Bana Fener'i anlat Örümcek'

T24 - La Liga'da oynayan Mehmet Topal, Vicente Rodriguez'e 'Tereddüt etme, düşünme, F.Bahçe'ye git' dedi. F.Bahçe'ye transfer olabilmek için Yarasalar'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen İspanyol yıldızın gözlerinin içi güldü

Valencia taraftarlarının idollerinden Vicente Rodriguez, Yarasalar'ın yeni transferi Mehmet Topal'a Fenerbahçe'yi sordu.

İspanyol taraftarların 'Örümcek' lakabını taktığı Mehmet Topal, Fenerbahçe'nin maddi büyüklüğünden kulüp tarihine, Şükrü Saracoğlu'nun büyüsünden taraftarlarının ateşine kadar ayrıntılı bir rapor verdi.

Vicente'nin Fenerbahçe hakkında anlattıklarını büyük bir merakla dinlediğini söyleyen Mehmet Topal, Valencia kaptanı ile arasında geçen diyaloğ hakkında 'Fenerbahçe ve İstanbul hakkında en ince ayrıntıya kadar her şeyi öğrenmek istedi. 'Nasıl bir takım' diye sordu.

Anlattıklarım hoşuna gitti. 'Hiç düşünme. Tereddüt etmeden Fenerbahçe'ye transfer olabilirsin. Bir saniye bile düşünmene bile gerek yok' dediğimde ise gözlerinin içi güldü. Yüzündeki mutluluk ifadesi görülmeye değerdi' diye bilgi verdi.

Valencia'da doğduğu yer olan Benicalap nedeniyle lakabı 'Benicalap'ın Hançeri' olan Vicente'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



Taraftardan korkuyorlar

İspanyol yöneticiler, 10 yıldır formalarını giyen Vicente'ye yeni sözleşme imzalaması için baskı yapıyor. Valencia yönetimi, 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olması halinde taraftarın göstereceği tepkiden çekiniyor.



İspanyol radyosu duyurdu

Sol kanatta görev yapmasına rağmen Vicente, Mehmet Topal'ın takımı Valencia formasıyla çıktığı 230 maçta 36 kez ağları sarstı

F.Bahçe'nin 'Yarasa' lakaplı Valencia'nın kaptanı Vicente Rodriguez'i transfer edeceği öne sürüldü. Cadena Ser Radyosu, 'Vicente Daniel Güiza'nın ayak izlerini takip ediyor' başlığıyla verdiği haberde 'Valencia'daki sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 29 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşme imzalamaya da yanaşmıyor' ifadelerini kullandı.

Cadena Ser radyosu, 'Vicente, Türk amiral gemisinden hayatını değiştirecek bir teklif aldı. Ancak F.Bahçe'nin işi zor. Başkan Llorente, Vicente'nin takımda kalmasını çok istiyor' iddiasında bulundu.