'Bana da ihbar mektupları geldi'

2004’de ABD Büyükelçisi Eric Edelman’a, TSK’da darbe hazırlığına ilişkin ihbar mektubu gönderilmesi tartışmalarıyla ilgili olarak dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök kritik bir değerlendirmede bulundu.



Benzer ihbar mektuplarının kendisine ve diğer kurumlara da gönderildiğini açıklayan Özkök, Hürriyet’e, şunları söyledi:





Deprem bile ihbar ettiler



“Önemli olan devlet ciddiyeti ile bunların ne kadarının dikkate alınması gerektiğidir. Bilgisi belgesi, imzası ve delili olmayan mektuplar ciddiye bile alınmaz; alınmamalı. Böyle o kadar çok mektup gelir ki. Size inanılmaz bir şey anlatayım; bırakın darbeyi yarın zelzele olacak diye ihbar mektubu gönderenler bile var. Hatta, o gönderenlerden biri bunu sonunda tesadüfen tutturmuş. Sonrasında bana, ‘Bakın efendim zelzeleyi bilen ihbar mektubu var’ dediklerinde, gülüp geçmiştim. Bilim var, akıl var. Böyle şey olur mu?





Edelman karıştırılmış



Şimdi de bir şekilde dönemin Amerikan Büyükelçisi Eric Edelman karıştırılmış. Tahmin ediyorum blogda başlayan konu buralara kadar geldi. Artık iş o hale geldi ki devlet ciddiyeti, bilgi ve objektiflikten uzak yorumlar yapılıyor. Bu tür mektuplar zamanında bana da gönderildi. Önemli olan devlet ciddiyeti ile bunların ne kadarının dikkate alınması gerektiğidir. Bunlar, TSK’da imzasız kaale alınmaz ve işlem yapılmaz. Bilgi ve delile dayanmayan her ihbar mektubu işleme alınırsa ne kişilerin, ne de kurumların birbirine güveni kalır.”



2003-2005 yıllarında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olan Eric Edelman, kendisine sahte darbe belgeleri getirildiğini açıkladı. Edelman, Washington’da Hürriyet’e şunları söyledi: “Elle yazılmış bir mektup fotokopisiydi. Üzerinde herhangi bir güvenlik sınıflandırması ya da işareti yoktu. Bize söylenen Türk Ordusu’nun usulsüzlüklerini içeriyordu. Elçilik personelinden belgenin analiz edilmesini istedim. Kesinlikle sahte olduğunu rapor ettiler.”





Amerikalı diplomat J. K.



Bazı güvenilir kaynaklar ise o dönemde ABD Büyükelçiliği’nde görevli J.K. isimli bir diplomatın, Büyükelçiliğe gelen bu mektubu daha sonra başkentte çeşitli noktalara ulaştırmada rol oynayabileceği iddiasında bulunuyor: “O günlerde ihbar mektupları sadece Amerikalılara değil, bazı büyük ülkelerin büyükelçiliklerine de gidiyordu. Özellikle Amerikalı diplomat J.K. bu konularla çok ilgili idi. J.K., Edelman’ın orijinalliğini kontrol için elçilik personelinden istekte bulunması sonrasında tanıdığı kişilere bunu ulaştırmış, onlar da TSK’da bazı isimlere bunu taşımış olabilir.”





