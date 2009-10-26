'Bana bu devlet Mustafa Duyar'ı öldürttü' ifadesine makas

LUBE AYAR / T24

T24 3 Kasım 2000’de Uşak Cezaevi’nde çıkan isyan sırasında jandarma tarafından çekilen görüntülerin nasıl sansürlendiğini gösteren belgelere ulaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı’nca hazırlanan raporda, Nuri Ergin’in “Bu devlet bana Mustafa Duyar’ı öldürttü” dediği bölümün “duyulamadığı” gerekçesiyle deşifre metinlerine kaydedilmediği belirlendi. Vedat Ergin’in, “Bizi Veli Küçük’e sorun” diye bağırdığı bölüm ise, raporda hiç yer almadı.

'BU DEVLET BANA MUSTAFA DUYAR'I ÖLDÜRTTÜ'



“Karagümrük Çetesi” olarak bilinen Nuri ve Vedat Ergin kardeşlerin 31 Ekim 2000 akşamı Uşak Cezaevi’nde çıkardığı isyanda 5 mahkûm yaşamını yitirmiş, 12 mahkûm da yaralanmıştı. Ergin kardeşlerin, “Alaattin Çakıcı’nın adamları olan 8 kişinin kendilerini öldürmek üzere, suç işleyerek cezaevine girdiği” iddiasıyla başlattıkları isyan üç gün sürmüştü.

Olaydan 8 yıl sonra Ergenekon soruşturmasını yürüten savcı Zekeriya Öz’e gönderilen görüntüler, televizyonlarda yayınlandıktan sonra isyan yeniden gündeme geldi.

T24’ün ulaştığı belgelere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı, Uşak Cezaevi isyanına ilişkin raporunu, olaydan üç gün sonra, 6 Kasım 2000’de tamamladı. Foto Film ve Ses Analiz Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Levent G. ve Ses Analiz Uzmanı Kıdemli Üsteğmen Ekrem M.’nin imzasını taşıyan 9 sayfalık raporda, isyana ilişkin görüntüler yazılı metne dönüştürüldü.

Uşak’taki jandarma görevlilerince çekilen isyan görüntüleri için raporun “kasetin geldiği yer”’ yazısının karşısında “Jandarma Genel Komutanlığı” yazıyor. 22114D1 seni numaralı VHS tipi kasete ilişkin olarak “ses açılımı” başlığıyla hazırlanan raporda, isyana karışan isimlerin sözleri deşifre edildi.

'Camdan rehine atılıyor'

“Camdan aşağı bir rehine atılıyor” ifadesinin beş kez tekrarlandığı raporda, isyanı bastırmaya çalışan Jandarma Albay Canan Türkan’ın megafonla yaptığı konuşma da yer alıyor. İsyana ilişkin davanın görüldüğü Uşak Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporun 6. sayfasında, Albay Canan Türkan ve Ergin kardeşler arasındaki diyalog şöyle aktarılıyor:

Vedat Ergin: Çek askeri çek tamam mı? Ne senin askerine, ne özel harekata bizim silahımız patlamaz. Ama bunları öldürürüm. Namusum ve şerefim üzerine…

Nuri Ergin: Bakın sayın abiler, devlete bizim namlumuz dönmeeeez. Ama sizi içeride göreyim, dönmezse anamı siz s…

İsyancı: Askeri çekin!

'4,5 aylık eşime bağışla'

Rehin alınan bir mahkum bağırıyor (4.5 aylık eşime bağışla)

Jandarma Albay Canan Türkan: ….. yapmayın bakın!





'Bana bu devlet' ve 'öldürttü' sözleri yok

Nuri Ergin'in, isyan sırasında çekilen görüntülerde duyulan “Bana bu devlet Mustafa Duyar'ı öldürttü” sözleri, deşifre metinde “....... Mustafa Duyar'ı......” şeklinde yer buluyor. “ses açılımı” dosyasındaki bu bölüm şöyle:

Nuri Ergin: …… Mustafa Duyar’ı…. Kimse kabul etmedi. Ben Nuri Ergin olarak ….. öldürttüm. Gurur duyuyorum. Vatanım için, Maslak’ta öldürdüğü askerler için öldürttüm. Alasmaladık, öldürün beni. Canım feda olsun.

Jandarma Albay Canan Türkan: ……..

İsyancı: 7 tane öldürdük, 70 tane daha öldüreceğiz!

'Veli Küçük' bölümü rapora konmadı

Nuri Ergin’in “Bu devlet bana Mustafa Duyar’ı öldürttü” diye bağırdığı cümlenin noktalanarak aktarıldığı bölüm için raporun açıklamalar kısmında ‘….. yazılı yerler duyulamamıştır’ kaydı yer alıyor.

Raporda, Vedat Ergin’in “Bizi Veli Küçük’e sorun” diye bağırdığı bölümün ise tamamen makaslandığı dikkat çekiyor..



