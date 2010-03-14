'Bana bilgi getiren birini değil, doğrudan beni takip ediyorlardı'

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çukurambar’da “takip” sırasında yakalanan subayların kendisini izlediklerini düşündüğünü söyledi. Önceki akşam Habertürk TV’de canlı yayına katılan Arınç, gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Arınç’ın değerlendirmeleri şöyle:







28 ŞUBAT: 28 Şubat’ın kahramanları bugün sokağa çıkıp da kendilerini savunacak değiller. O zihniyet 97-98’deki kadar güçlü değil. Yapılan demokrasiye, insan haklarına, hukuk devletine aykırıydı.



İÇ HİZMET KANUNU: Kanun metninden bu anlamı çıkarmak doğru değil. Demokratikleşme konularında TSK’nın öncülük yaptığını biliyorum. Böyle bir değişiklik TSK’yı rahatlatır.



DARBE: Darbe tehlikesi lafını TSK’ya saygısızlık olarak kabul ediyorum. Karşılıklı güvensizlik ifade eden davranışlar biraz da abartılıyor. Bu çalışmaları yapanlar cunta heveslilerinin çalışmaları. Yapamamışlar, eylem noktasına geçememişler. Komuta kademesinde bu tür düşünceleri prim vermeyen demokrasi yanlısı bir anlayışın hakim olduğuna inanıyorum.



OR’LAR TOPLANTISI: Önemli olan arkasından işin ne şekle geldiğini biliyoruz.



SUİKAST İDDİASI: Bizim için zor olan her gün evimizin görütülere getirilmesi. ‘Arınç’a suikast iddiası’ ismini ben koymadım. Genelkurmay’ın açıklaması birisinin takibiyle ilgiliydi. Ama sonra bir başka açıklamayla bu değiştirildi. Bana göre bilgi ve belgeler hedefin ben olduğunu gösteriyor. Fiilen bir suikaste yönelik bir şey görmedim. Hoş olmayan bir iş yapıyorlardı. Bunları da aklamak durumunda değilim. Doğrudan beni takip ediyorlardı herhalde bana bilgi getiren birini değil. Bana kim bilgi getirecek? Her şey çok açık. Bugün konuşulmazsa 3-4 sene sonra konuşulur bunlar.



SİVİL OTORİTE: Saçma, hikaye. Cumhuriyet Başsavcılığı’na zemin, bilgi belge hazırlama gayretleri. Eskiden Malezya örneği üzerine giderlerdi. Bu yazılanlar da 6 ay sonra bir tarafından tutulacak bir tarafa atılacak.



KAPATMA DAVASI: (Partiniz hakkında bir dava açılacağını hissediyor musunuz? sorusu üzerine) Sayın Başsavcı da literatürümüze böyle bir sözü getirdi, hissetmek... Ak Parti hakkında bir dava açılacağını ve kapatılacağını hissetmiyorum. Hukuk çıldırmadıysa bunun olmayacağını düşünüyorum. Ama Başsavcının dava açmasını engelleyen bir hüküm yok.



TRT’NİN KAMYON HABERİ: İlk haberi alan TRT, başarılı bir habercilik yaptı. Çok yanlış bir haber yapıldığını söyleyemezsiniz. Kanada’daki adamın söyledikleri de Türkiye siyasetine bomba gibi düştü. (TRT’nin Tuncay Güney ile görüşmesi.)



AHMET ERSİN: (Gizli tanık Munzur ile görüştüğü iddiaları) Önce ’Kesinlikle görüşmedim’dedi. Ortaya çıkınca ’Yaptım ama gizli tanık olduğunu bilmiyordum’dedi. En son, ’Bilseydim yine de konuşurdum’dedi. Kameralarda bir çantayı bırakıyor. Onda pijamalarım vardı diyor. Çok rahat bir arkadaşımız. Bu yanlış bir şey. İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak gittiğini söylemişti. Komisyon karar almadığı konularda böyle bir görev vermediğini açıkladı. Gizli tanıklık müessesesi eskiden yoktu ama şimdi getirildi. Kanun çıkarken kimse itiraz etmedi. Bu Meclis’in de itibarını zedeleyen bir durum. Bütün bunlar yargılamayı etkilemeden tutunuz yargının bağımsızlığına kadar suç teşkil eden eylemler.





Muhabbet kuşumuz 7 yaşında öldü...



Arınç, bir kazada kaybettiği oğlunun acısını unutturan muhabbet kuşunun öldüğünü de şöyle anlattı: “Muhabbet kuşumuz 7 yaşına girdi ve öldü. Bize en büyük acımızı unutturdu, torunum olduğu gün de öldü. Görevini yaptı ve öldü. Omzumda öterdi.”





Baykal ‘Sus’ dediğinde susuyor ‘Yürü’ dediğinde yürüyor



KILIÇDAROĞLU: (CHP’ye çamur atmaktan sorumlu bakan, ifadesi için) Hiçbir zaman çamur atan insan değilim, net soruyorum net cevap istiyorum. Yolsuzluklarla mücadelesiyle takdir toplayan insanın psikolojisi bozuldu. Baykal sus dediği zaman susan, yürü dediği zaman yürüyen bir siyasetçinin bir güven sorunu olduğunu düşünüyorum. İstanbul seçim sonuçlarından sonra önemli bir konuma geldi. Liderler bundan huylanır, hoşlanmazlar. Ama ben onun ilkeli olmasını istiyorum. SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Rahşan affıyla kurtulmuş bir insanın daha vicdanlı olmasını isteriz.



BAYKAL: Ben CHP’nin başında Baykal’ı da Kılıçradoğlu’nu da tercih etmem. Ama Başbakan’a sorarsanız o Baykal’ı tercih ediyor. Toplumun ümit veren genel başkana ihtiyacı var, elini kolunu sallayan toplumu korku veren bir başkana ihtiyacı yok toplumun.



SARIGÜL: Mustafa Sarıgül, son 3-4 aydır yapılan anketlerde yüzde 4’ler 5’ler bazında bir ilgi görülüyor. Siyasetçi olarak da Sarıgülü başarılı buluyorum. Aynı şekilde Saadet Partisi’ni önemsiyorum. Ama Şener ve DP yüzde 1’lerde bile görülmüyor.





