-BAN YAŞ GÜNÜNÜ BENZİNCİNDE KUTLADI BUENOS AİRES (A.A) - 14.06.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Şili'deki Puyehue Volkanı'nın kül bulutu yüzünden yaş gününü Arjantin'de bir benzin istasyonunda kutlamak zorunda kaldı. Kül bulutu yüzünden Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e uçakların inişine izin verilmemesi üzerine karayoluyla yolculuk yapmak zorunda kalan Genel Sekretere hitaben konuşan Arjantin Devlet Başkanı Christina Kirchner, ''Şili'deki volkanın kül bulutundan dolayı bizi mazur görün Sayın Genel Sekreter, halbuki yaş gününüzdü ve kahvaltınızı (Arjantin'in tipi bisküvileri) alfajore ile yapmak zorunda kaldınız'' dedi. Uçağı Kolombiya'nın Cordoba kentine inmek zorunda kalan ve karayoluyla gittiği Arjantin'de ''iyi ki doğdun'' şarkısı söyleyen Ban ise bu sözlere gülerek karşılık verdi. Kirchner, ''Biz Arjantinliler konuksever insanlarız, bir kararnameyle meteorolojiyi değiştiremediğime üzülüyorum'' dedi. Ban Ki-Mun'a en iyi doğum günü hediyesinin Arjantin'in yeniden adaylığına verdiği destek olduğu konuşuluyor. Bu arada, Arjantin'de havalimanlarındaki durumunu yavaş yavaş normale döndüğü bildirildi.