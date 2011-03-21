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Dünya

BAN YARIM SAAT MAHSUR KALDI KAHİRE (A.A)

21 Mart 2011 14:48

-BAN YARIM SAAT MAHSUR KALDI KAHİRE (A.A) - 21.03.2011 - Mısır'da Kaddafi yanlısı göstericilerin fiziksel saldırısı sonucunda Arap Birliği binasına geri dönen BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, asker ve polisin geniş güvenlik önlemleri altında buradan ayrıldı.  Arap Birliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, çıkışta karşılaştığı saldırının ardından Arap Birliği binasına dönmek zorunda kalan Ban, yaklaşık yarım saat mahsur kaldı.  Yeterli güvenlik önleminin alınmasının ardından BM Genel Sekreteri, Kahire'deki diğer resmi temaslarını tamamlamak üzere binadan ayrılabildi.

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