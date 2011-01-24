-BAN VE OBAMA SALDIRIYI KINADI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 24.01.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Moskova'daki terörist saldırıdan dolayı ''derinden sarsıldığını'' belirterek saldırıyı kınadı. BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak tarafından yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, Moskova'nın Domodedovo Havaalanında 35 kişinin öldüğü ve 100'den fazla kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı kınadığı ve masumlara yönelik bu korkunç şiddet eyleminden dolayı derinden sarsıldığı bildirildi. Genel Sekreter Ban açıklamasında, kurbanların ailelerine, Rus halkına ve hükümetine başsağlığı diledi. -"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"- ABD Başkanı Barack Obama, Moskova'da düzenlenen ve en az 35 kişinin öldüğü saldırının, "Rusya halkına karşı düzenlenmiş alçakça bir saldırı olduğunu ve şiddetle kınadığını" açıkladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Obama, terörden çok çekmiş olduğunu belirttiği Rusya halkına taziyelerini bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, Obama'nın bugün, terörizmle mücadele danışmanı John Brennan'dan, saldırıya ilişkin brifing aldığını, Rusya'nın talep etmesi halinde konuya ilişkin gereken her tür desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.