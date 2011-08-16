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Dünya

Ban ve Davutoğlu Suriye'yi görüştü ANKARA (A.A)

16 Ağustos 2011 20:04

-Ban ve Davutoğlu Suriye'yi görüştü ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu aradığı, görüşmede Suriye ile ilgili gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ban Ki-mun ile Davutoğlu görüşmesinde, Suriye'ye ilişkin gelişmeler gözden geçirildi. Davutoğlu, Şam'daki son temasları ve dünkü açıklaması hakkında bilgi verdi. Görüşmede ayrıca, Mavi Marmara saldırısı konusuna ilişkin gelişmelerin de ele alındığı bildirildi.

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