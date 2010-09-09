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Dünya

BAN: UMARIM BU YAPILMAZ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

09 Eylül 2010 22:49

-BAN: UMARIM BU YAPILMAZ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 09.09.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, ABD'de küçük bir Hristiyan grubun Kuran-ı Kerim'i yakma gibi ''kabul edilemez'' bir harekette bulunmamasını umduğunu söyledi. Genel Sekreter Ban, Ruanda'ya yaptığı ziyaretin ardından BM'de basın toplantısı düzenledi. Florida eyaletinin Gainesville kentinde 11 Eylül'de Kuran'ı Kerim'in kopyasını yakacağını açıklayarak tüm gözleri üzerine çeviren 58 yaşındaki rahip Terry Jones'la ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, Ban, bu konuda dün bir yazılı açıklama yaptığını hatırlatarak ''küçük bir dini grubun Kuran'ı Kerim'in kopyalarını yakma planı yaptığı yönündeki haberlerden derin rahatsızlık duyduğunu'' yineledi. ''Bu tür hareketler hiçbir din tarafından bağışlanamaz'' diyen Ban, Kuran yakma girişiminin dünyanın pek çok bölgesinde kültürler ve dinler arasında hoşgörü, kültürlerarası anlayış ve karşılıklı saygının yayılması için uğraşan insanların ve BM'nin çabalarıyla ters düştüğünü vurguladı. BM'nin, Medeniyetler İttifakı girişimiyle aynı amaç doğrultusunda çalıştığını belirten Ban, ''Değişik din ve kültürlere ait gruplar, başka insanların dinlerini, inançlarını ve geleneklerini anlayışla karşılamalı ve takdir etmeli'' dedi.

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