-Ban: Taraflar birbirine oldukça yakınlaştı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 25.01.2012 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili olarak ''Benim kolaylaştırıcı rol oynadığım bu son 5 üçlü görüşmede, iki taraf birbirine oldukça yakınlaştı'' dedi. Genel Sekreter Ban, BM'de düzenlediği aylık basın toplantısında, Greentree görüşmesinden somut sonuç çıkmamasından hayal kırıklığı duyup duymadığının sorulması üzerine, Greentree'de görüşülen konuların içeriğine ilişkin olarak ''görüşmelerin gizliliği'' ilkesi ve Kıbrıs müzakere sürecinin Kıbrıslılar tarafından yürütülen bir süreç olmasından dolayı pek fazla bilgi veremeyeceğini söyledi. ''Görüşmelerin gizliliği'' ilkesinin, Kıbrıs müzakere sürecinin ilerlemesine yardımcı olmak açısından önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Ban, bu ilkeye uymaları gerektiğini iki lidere de söylediğini belirtti. Genel Sekreter şöyle konuştu: ''Benim kolaylaştırıcı rol oynadığım bu son 5 üçlü görüşmede, iki taraf birbirine oldukça yakınlaştı. Ama örneğin yürütmenin seçimi, yani kim başkan ve başkan yardımcısı olacak, dönüşümü nasıl olacak, bu kişiler nasıl seçilecek gibi konular iki tarafın uzlaşmaya varamadığı en önemli ana meseleler, bu konularda henüz uzlaşmaya varamadılar. Masaya pek çok öneri konuldu. Mülkiyet de keza son derece karmaşık bir konu, burada olumlu olan bir nokta mülkiyet konusundaki veri paylaşımını önümüzdeki iki hafta içerisinde yapacaklar ve adanın kuzeyi ile güneyinde bulunan mülkiyetler ile ilgili bir mekanizma bulacaklar.'' Vatandaşlık konusuna gelince iki tarafta da nüfusun arttığına dikkati çeken Ban, ''Mesela kimlere birleşmiş Kıbrıs vatandaşlığı verilecek ya da verilmesi gerek. Bu konular veri paylaşımı yoluyla yapılabilir'' dedi. Kendi tavsiyesi üzerine iki tarafın nüfus sayımı yaptıklarını ve BM'nin Kıbrıs Türk tarafında yapılan nüfus sayımını izlediğini anlatan Ban, ''İki lideri, cesur ve kararlı bir şekilde al-ver sürecine girmeye teşvik ettim'' dedi. İzolasyonlar konusunda ise Kıbrıslı Türkler'in sıkıntıda olduğunu ve zorlukları bulunduğunu belirten Ban şunları söyledi: ''Ne kadar çabuk anlaşmaya varılırsa, insanlar o kadar çabuk sosyal ve ekonomik fırsatlardan yararlanacak. Bu benim amacım ve vizyonum. Greentree'de dostça geçen bir ortamda iyi müzakereler yapıldı. İki lider arasındaki fikir teatileri hep dostane bir havada ve karşılıklı saygı içerisinde yapılıyor. O yüzden iki tarafın Mart ayı sonuna kadar geri kalan konularla ilgili işlerini tamamlamaya devam etmelerini umuyorum. Mart ayı sonunda Kıbrıs özel danışmanım durumu değerlendirecek. Eğer değerlendirmesi olumlu olursa; BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyumlu olması halinde, iki tarafla yapılacak görüşmelerden sonra çok taraflı konferans düzenleme niyetindeyim.'' Genel Sekreter Ban'ın Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'ın bugün BM Güvenlik Konseyi'ne Greentree görüşmesine ilişkin brifing vermesi bekleniyor.