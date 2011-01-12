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Dünya

BAN SUUDİ ARABİSTAN KRALI ABDULLAH İLE GÖRÜŞTÜ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

12 Ocak 2011 10:03

-BAN SUUDİ ARABİSTAN KRALI ABDULLAH İLE GÖRÜŞTÜ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 12.01.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, New York'ta tedavi gören Suudi Arabistan Kralı Abdullah ile görüştüğü bildirildi. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın belinde meydana gelen disk kaymasından dolayı New York'ta ameliyat olan Kral Abdullah'a ''geçmiş olsun'' dileğinde bulunduğu ve ikilinin görüşmede dinlerarası diyalog, terörle mücadele, Ortadoğu barış süreci ve Lübnan gibi ortak konuları ele aldıkları belirtildi. Bu kapsamda Genel Sekreter Ban'ın, Suudi Arabistan'ın Lübnan'da ve bölgede istikrarın desteklenmesi konusunda gösterdiği çabaları takdir ettiğini ifade ettiği de kaydedildi.

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