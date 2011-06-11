-BAN SURİYE'DEN ENDİŞELİ NEW YORK (A.A) - 11.06.2011 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'de rejim tarafından sivillere karşı askeri güç kullanılmasının "kabul edilemez" olduğunu ve bu ülkede şiddet olaylarının sürmesinden "derin endişe" duyduğunu bildirdi. Ban Ki-mun sözcüsü Martin Nesirky aracılığıyla yaptığı açıklamada, Suriye makamlarının halkını korumak ve haklarına saygı göstermek zorunda olduğunu belirterek, Suriye'deki şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu kaydetti. "Sivillere karşı askeri güç kullanılması kabul edilemez" diyen Ban, Suriye makamlarını gerçek reformları yapmaya çağırdı. BM sözcüsü Martin Nesirky, hükümet aleyhine düzenlenen protesto gösterilerine karşı tutumu nedeniyle uluslararası baskı altında bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un telefonlarına çıkmadığını belirtmişti. Nesirky, Kuveyt ajansı KUNA'nın, ''Genel Sekreter'in, Esad'ı aradığı, ancak 'devlet başkanının müsait olmadığının' söylendiği'' yönündeki haberini doğrulamıştı. Sözcü, Ban'ın bütün hafta Esad'la konuşmaya çalıştığını ancak Suriye liderine ulaşamadığını kaydetmişti.