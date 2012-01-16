-Ban: Suriye'deki durum kabul edilemez ABU DABİ (A.A) - 16.01.2012 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'deki durumun "kabul edilemez olduğunu" söyledi. Ban, Enerji Zirvesi için bulunduğu Abu Dabi'de düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de akan kanı durdurmak için BM Güvenlik Konseyi'nin "daha tutarlı ve ciddi" harekete geçtiğini görme inancını taşıdığını belirtti. BM Genel Sekreteri, "Suriye'deki durumun kabul edilemez noktaya geldiğini" belirterek, "BM Güvenlik Konseyi'nin bu krizi daha ciddi ve tutarlı şekilde ele almasını umuyorum" dedi.