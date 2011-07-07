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Dünya

BAN: SURİYE'DE CİNAYETLER DURMALI CENEVRE (A.A)

07 Temmuz 2011 20:59

-BAN: SURİYE'DE CİNAYETLER DURMALI CENEVRE (A.A) - 07.07.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriyeli yetkililerden ''cinayetleri durdurmasını'' istedi. Ban, Suriye'nin kuzeyindeki Hama'da salıdan bu yana en az 23 sivilin öldüğü haberlerinin ardından yaptığı açıklamada, ''Suriye'de cinayetler devam ediyor. Bunlar son bulmalı'' dedi. BM Genel Sekreteri, İsviçre'nin Cenevre kentindeki kısa basın toplantısında, Şam yönetiminin insan hakları örgütleri ve insani yardım kuruluşlarının Suriye topraklarına girmesine izin vermesini de istedi.

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