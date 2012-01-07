-Ban: ''Suriye'de binlerce insan hayatını kaybetti'' BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 07.01.2012 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, gelecek hafta Lübnan'a ve Katar'a gideceğini bildirdi. Genel Sekreter Ban, BM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Şam'daki terör saldırısını da kınadı ve Suriye'de kötüye giden durumdan son derece endişeli olduğunu belirtti. Ban, ''Suriye'de geçen Mart ayından beri binlerce insan hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor'' dedi. BM Güvenlik Konseyi de terör saldırısına ilişkin bir basın açıklaması yaparak saldırıyı şiddetle kınadıklarını duyurdu, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı diledi. Bu arada Güvenlik Konseyi'nin Salı günü Suriye'deki durumu ele alarak Arap Birliği gözlemci heyetinin raporunu değerlendirmesi bekleniyor.